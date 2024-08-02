Ограничение движения всех видов транспорта на участке автодороги по ул. Подгорная продлевается до 9 августа3 августа в Мурманске вводятся временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств
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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.24 10:15

Ограничение движения всех видов транспорта на участке автодороги по ул. Подгорная продлевается до 9 августа

Как сообщает администрация города Мурманска, в завершающей стадии работы по капитальному ремонту участка автодороги по ул. Подгорная от примыкания с ул. Фестивальной до дома 92 по ул. Подгорной.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в настоящее время подрядная организация выполнила прокладку сети ливневой канализации через проезжую часть, а также устройство щебеночного основания и укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части на участке автодороги от ул. Фестивальная до дома 86а по ул. Подгорная.

Для выполнения работ подрядной организацией по устройству основания и укладке асфальтобетонного покрытия проезжей части, ограничение движения всех видов транспорта на участке автодороги по ул. Подгорная от дома 80 до дома 92 по ул. Подгорная продлевается до 9 августа.

Принято решение открыть проезд по участку от ул. Фестивальная до дома 41 по ул. Подгорная, чтобы мурманчанам было удобнее добираться до организаций, находящихся в этом районе.

На период перекрытия участка автодороги движение маршрутов общественного транспорта будет осуществляться по следующей схеме:

– маршрут №11 «ул. Мира – Нефтебаза» – движение будет осуществляться до остановки «Южные причалы»;

– маршрут №19 «ул. Крупской – Морвокзал» – движение будет осуществляться до остановки «Коптильный завод»;

– маршрут №24 «ул. Карла Либкнехта - Абрам-Мыс» будет осуществляться по ул. Шмидта, минуя данный участок.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28206&page=1

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