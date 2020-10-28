Ограничения по пандемии не сказались на работе областной прокуратуры

27 октября в прокуратуре Мурманской области состоялось заседание коллегии, на котором рассмотрены результаты работы по рассмотрению обращений и приёму граждан в органах прокуратуры, а также по обеспечению достоверности статистической отчетности.

В первом полугодии 2020 года в органы прокуратуры поступило 11571 обращение, из них 5259 разрешено прокурорами. Более половины разрешенных прокуратурой обращений касались вопросов надзора за исполнением законов и законностью правовых актов, среди которых лидирующую роль заняли жалобы о нарушении жилищного и трудового законодательства.

Особое внимание уделяется рассмотрению обращений в сфере соблюдения законодательства о несовершеннолетних. Актуальными остаются вопросы соблюдения службой судебных приставов законов об исполнительном производстве.

Более 2 тысяч граждан обратились в органы прокуратуры на личном приёме.

По итогам прокурорских проверок удовлетворено почти каждое пятое обращение граждан по различным вопросам. По выявленным нарушениям прокурорами выявлено свыше 1779 нарушений, в целях устранения которых принят весь спектр мер прокурорского реагирования.

Обсудив информацию, прозвучавшую в выступлениях, коллегия прокуратуры области приняла решение, ориентирующее работников прокуратуры на планомерную и тщательную работу с каждым из поступивших обращений граждан, полное и всестороннее их разрешение.

Прокурор области Василий Щербаков обратил внимание прокуроров на необходимость использования всего арсенала мер прокурорского реагирования, направленных на восстановление нарушенных прав и защиту законных интересов граждан.

На заседании коллегии также рассмотрен вопрос о принимаемых мерах по обеспечению достоверности ведомственной статистической отчётности органов прокуратуры и государственной статистической отчётности о состоянии преступности, результатах следственной работы и дознания, о рассмотрении сообщений о преступлениях.

По результатам заседания коллегии принято решение и выработаны конкретные меры, направленные на повышение эффективности деятельности по указанным направлениям.