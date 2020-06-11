Как сообщает «Мурманскавтодор», 11 июня с 10 часов ограничено движение грузового транспорта по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС от км 52 до посёлка Туманный и автоподъезду к селу Териберка в связи со сложной паводковой ситуацией.