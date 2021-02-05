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Мурманская область. Арктика (16+)05.02.21 18:00

Ограничительные меры по COVID-19 изменили увлечения россиян

Пандемия коронавируса и сопутствующие ей ограничения исключили туризм из числа популярных хобби. В 2021 году вместо походов в горы и поездок в Италию россияне рыбачат, ремонтируют квартиры и авто. К таким умозаключениям пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», выяснив любимые занятия представителей наиболее популярных сфер деятельности во время опроса 3400 респондентов из 17 профессиональных групп.

Спорт входит в тройку наиболее популярных хобби представителей практически всех профессий. Больше всего спортсменов-любителей среди PR-менеджеров (спортом занимается рекордный 51%), директоров (32%), проектировщиков (25%), юристов (24%), менеджеров по персоналу (23%), а также среди персональных водителей и менеджеров по логистике (по 22%), системных администраторов и менеджеров по закупкам (по 20%).

В числе популярных хобби нередко оказывается занятие, смежное с профессией. К примеру, каждый третий дизайнер (33%) увлекается рисованием, каждый четвётый PR-менеджер (25%) — фотографией, а каждый пятый программист (21%) и 13% системных администраторов не представляют свою жизнь без информационных технологий. Кроме того, сметчики и проектировщики в свободное время нередко занимаются строительством (10% и 5% соответственно), персональные водители — ремонтом автомобилей (7%), а менеджеры по персоналу увлекаются психологией (8%).

Многие офисные работники любят hand-made — шьют, вяжут, вышивают, варят мыло, оформляют открытки, расписывают витражи, выжигают по дереву и т.д. Чаще других хэнд-мэйдом увлекаются экономисты (26%), менеджеры по продажам, сметчики (по 20%), менеджеры по маркетингу, по закупкам и по персоналу (по 15%), а также бухгалтеры и дизайнеры (по 13%).

Среди других популярных занятий — музыка: музыкантов-инструменталистов и вокалистов больше среди программистов и сметчиков (по 16%), дизайнеров (15%) и технологов (10%).

Проводить время за чтением книг чаще всех любят PR-менеджеры (17%,) программисты (11%), бухгалтеры и сметчики (по 10%). Такой вид досуга, как фотография, наиболее популярен среди PR-менеджеров (25%) и программистов (16%). Представители некоторых профессий с удовольствием проводят свободное время, занимаясь строительством или ремонтом (10% сметчиков, 7% персональных водителей, 5% проектировщиков), автомобилями или мотоциклами (14% системных администраторов, 7% персональных водителей, 6% директоров), а также кулинарией (12% менеджеров по маркетингу, 8% менеджеров по персоналу, 7% технологов) или садоводством (10% технологов).

В 2010 году, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, россияне нередко называли своим хобби путешествия: туризмом увлекались 11% сметчиков, 8% директоров, 7% менеджеров по закупкам и 6% менеджеров по логистике. Однако пандемия, закрытие границ и другие потрясения «ковидного» года привели к тому, что в 2021-м туризм вовсе не попал в число самых любимых видов досуга. Развитие удалёнки и малое число оффлайн-активностей заставило всерьёз увлечься спортом PR-менеджеров (51% против 19% в 2010-м), директоров (32 и 16%) и эйчаров (23 и 15%).

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