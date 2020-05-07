Ограничительные меры в Кольском районе будут сниматься поэтапно - Александр Лихолат

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат вчера провёл онлайн заседание оперативного штаба Кольского района по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

Статистика по состоянию на 10 утра не утешительная. 6 мая в Мурманской области выявлено 136 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составило 2237. Из них 1937 на стройплощадке в Белокаменке (+136) и 300 на остальной территории Мурманской области, в том числе 13 в Кольском районе.

Есть и хорошие новости. 161 пациент выздоровел и выписан из больницы, 156 пациентов выздоровели в Белокаменке. Рабочие проходили терапию под наблюдением медицинской службы. В результате более полутора сотен пациентов выздоровели, все их последние тесты на наличие коронавирусной инфекции дали отрицательный результат.

К хорошим новостям можно отнести и то, что с 6 мая на территории Кольского района открываются пять салонов красоты, которые будут работать с учётом всех санитарно-эпидемиологических требований.

- Ограничительные меры будут сниматься поэтапно, - отметил Александр Лихолат. – Мы же в свою очередь будем продолжать организовывать профилактические мероприятия. ОМВД проводит рейды и продолжает разъяснительную работу среди населения. Расслабляться нельзя, ограничения по самоизоляции ещё не сняты, угроза заражения не миновала.

Также пока не сняты ограничения по въезду в Териберку и Ура-Губу, которые сейчас, в сезон ловли трески, столь привлекательны для рыбаков. Проезд в эти населённые пункты пока разрешён только гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства. Также допускаются сотрудники организаций, осуществляющих плановые ремонтные и аварийные работы.

По информации Кольской ЦРБ в Кольском районе на самоизоляции находятся 19 человек, в том числе один ребёнок. 29 человек направлены в обсерватор в Верхнетуломском, в санатории «Лапландия» п. Мурмаши, где также организован обсерватор, содержатся ещё 163 человека, в том числе 70 пациентов с положительными анализами на коронавирус. Заразились опасным вирусом 10 медиков. Сейчас проходят обследование волонтёры, 23 из них уже сдали анализы, результаты которых будут известны позже.

- По решению правительства Мурманской области мы должны протестировать всех наших волонтёров, - настоял Александр Лихолат. – Поскольку эти люди контактируют с пожилыми гражданами, мы должны быть уверены, что они никого не заразят, тем более что в эти дни им предстоит участвовать в раздаче подарков ветеранам Великой Отечественной войны к празднику.

Как сообщила заместитель главы администрации – начальник Управления образования администрации Кольского района Ирина Непеина, на сегодняшний день волонтёрами обработаны 139 заявок от людей старше 65 лет. В рамках акции ОНФ раздали 200 продуктовых наборов членам организации «Дети Великой Отечественной войны». Ещё 31 набор для пожилых и многодетных семей собрали в рамках акции «Тележка добра». Более 3 миллионов рублей в общей сложности выплачено семьям в качестве компенсации за неполученное льготное питание в школах.

В преддверии праздника Великой Победы правительство Мурманской области подготовило подарки для ветеранов. В Кольском районе вручение адресатам уже началось. Первыми подарки получат ветераны из посёлков Мурмаши и Молочный, а также из города Кола.

Ирина Непеина озвучила и последние новости, касающиеся образования. На территории Кольского района работают 10 дежурных детских садов, в которых функционируют 20 групп, продолжающих принимать 170 малышей. В том числе открыты две группы круглосуточного пребывания в детских садах № 16 п. Тулома и № 100 г . Кола.

Школьники продолжают учиться до 16 мая, с 18 мая они будут заняты во внеурочной деятельности. Однако учебный год завершится только 30 мая, что даёт возможность детям со спорными оценками улучшить свои результаты.

По информации Министерства образования, возможно, в этом году девятиклассникам не придётся сдавать экзамены, и они получат аттестаты по результатам итоговых четвертных оценок. Что касается ЕГЭ, то предварительная дата начала экзаменов – 8 июня. В Кольском районе ЕГЭ пройдёт в Кольской и Лодейненской школах при соблюдении масочного режима после обязательной дезинфекции помещений.

Заместитель главы администрации Игорь Богданов в свою очередь доложил, что в Белокаменке, Междуречье и Мишуково начали проводить дезинфекцию подъездов жилых домов. 32 подъезда уже обработано. Александр Лихолат поручил также до праздников обработать общественные территории в Коле.

В нынешних непростых условиях, при том, что первые субботники планируется провести не раньше конца июня, большое внимание уделяется наведению порядка в населённых пунктах. Александр Лихолат строго спрашивает с глав поселений, достаточно ли они делают в этом направлении, и каждый держит отчёт. Из областного и районного бюджетов выделяются средства на организацию и проведение общественных работ, в основном это касается весенней уборки улиц.

- У нас осталось три дня до самого важного, самого главного праздника – Дня Победы, и нужно сделать всё, чтобы улицы наших поселений блистали чистотой! – призвал Александр Павлович глав – участников совещания.