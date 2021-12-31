Огромного счастья, крепчайшего здоровья и благополучия - Константин Древетняк

Дорогие друзья, рыбаки, земляки!

Подходит к концу 21-й год XXI века: он был для нас трудным, насыщенным на события и приключения, год испытаний и год достижений.

Штормило рыбную отрасль и нас вместе с нею, но выбора у нас нет - выстаиваем, боремся и стремимся решать проблемы и реализовывать планы.

От имени правления и дирекции Союза рыбопромышленников Севера поздравляю вас с наступающим Новым годом.

В Новом году желаю вам огромного счастья, крепчайшего здоровья и благополучия. Пусть все задуманное сбудется, в душе пусть царят уют и покой, а родные и близкие пусть только радуют.

С уважением, генеральный директор НО «СРПС» Константин Древетняк.