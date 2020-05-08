Огромный котёл плова на 600 человек - узбекская диаспора Мурманской области передала угощение землякам в Белокаменке

Члены узбекской диаспоры узнали, что в Белокаменке на стройплощадке трудится много их земляков. Сейчас у мусульман проходит месяц Рамадан, в течение которого принято кормить бедных, навещать больных. После того как власти их инициативу поддержали, члены узбекской диаспоры сварили огромный котёл плова на 600 человек. Угощение передали на контрольно-пропускном пункте близ Белокаменки. Из села приехал автомобиль и забрал 600 порций плова и национальные лепёшки для рабочих, которые в условиях жёсткого карантина не имеют возможности выехать в областной центр за продуктами.

«Общественная организация «Азия» обратилась в Объединённый волонтёрский центр партии «Единая Россия» и ОНФ с предложением оказать помощь и поддержку строителям, работающим на стройплощадке в Белокаменке, - пояснил Андрей Малхасян. - Конечно, эта акция ещё раз подтверждает, что в Мурманской области живёт много людей, которым не безразличны чужие трудности и чужая беда. Я от всего сердца их благодарю. Это не первое мероприятие, когда люди хотят помочь нуждающимся. На прошлой неделе мы организовали передачу более тонны фруктов и натуральных соков от азербайджанской диаспоры врачам Кольской ЦРБ».

«Я бы хотела поблагодарить губернатора Мурманской области Андрея Владимировича за возможность передать угощение нашим землякам в Белокаменке, - в свою очередь отметила председатель МООО «Азия» Паридахон Насирова. – Завтра мы празднуем 75-летие Дня Победы в Великой Отечественной войне. Это важный день для всех нас! В этой войне воевали и погибали представители всех национальностей Советского Союза. Дети всех национальностей потеряли отцов и матерей в то страшное время. Пусть этот день станет напоминанием для всех нас, что только вместе, сообща мы можем пережить сложные периоды в истории нашей страны. Сейчас в условиях пандемии, единение как никогда важно».