Огромный мурманский глюкофон замолчал

Совсем недавно мурманчане радовались новому и необычному арт-объекту, который установили в Мурманске, самому большому в мире глюкофону – перкуссионному музыкальному инструменту, который получил название «Солнце-барабан». Арт-объект находится на новой видовой площадке, которые создаются в рамках плана мероприятий «Наш Мурманск».

А вот уже сегодня на площадке «Мурманск» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, что «Солнце-барабан» лишился колотушки.

Как пишет «СеверПост», её умыкнули какие-то вандалы, воспользовавшись ненадёжным креплением. Арт-объект простоял в целости и сохранности всего 20 дней.

В преддверии полярной ночи, возможно, исчезновение колотушки является знаковым – зачем народ тревожить звуком глюкофона, когда ночь на дворе!