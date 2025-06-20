Охота пуще денег: мурманчанин выплатил полностью ущерб, причинённый им с подельниками, которые находятся ещё в местах лишения свободы

Четверо мурманчан были осуждены за мошенничество к различным срокам лишения свободы. Кроме, того они обязаны были солидарно выплатить 400 тысяч рублей ущерба, причинённого преступлением.

На основании вступившего в законную силу решения суда в отделении судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска было возбуждено исполнительное производство.

Судебный пристав установил, что три должника находятся ещё в местах лишения свободы, а вот четвертый уже освободился и официально устроился на работу. В связи с чем, в организацию было направлено постановление об удержании задолженности из его зарплаты. Также были вынесены постановления об ограничении должника в праве на выезд за пределы Российской Федерации и о запрете на совершение регистрационных действий с недвижимостью.

Мужчина обратился к судебному приставу с просьбой об отмене постановления, так как ему нужно продавать квартиру, чтобы уезжать из Мурманской области. Пристав разъяснил ему, что основанием для снятия действующего запрета является полное погашение задолженности.

В результате принятых мер, мурманчанин поспешил исполнить решение суда и оплатил за всех «товарищей» причиненный ущерб. Но за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа, ему пришлось дополнительно оплатить ещё и исполнительский сбор. Исполнительное производство окончено.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.