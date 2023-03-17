Утверждён новый порядок осуществления федерального государственного охотничьего контроля (надзора). Соответствующее постановление правительства от 9.03.2023 №368 вступает в силу 17 марта.

Как следует из документа, охотничий контроль или надзор осуществляется в виде постоянного рейда государственных охотничьих инспекторов по территории в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований.

В рамках контроля охотничьи инспекторы имеют право на осмотр, досмотр, опрос, истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в транспортном средстве или у гражданина.

При этом, граждане, которые находятся на территории рейда, обязаны по требованию инспектора остановиться, обеспечить беспрепятственный доступ к транспортным средствам, а также предоставить для ознакомления необходимые документы.

Как пишет pnp.ru, 3 февраля этого года, вступил в силу закон, который расширил полномочия охотничьего контроля в России. По словам зампреда комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимира Лебедева, закон о государственном контроле ранее дополнили новым правовым режимом — постоянным рейдом. В связи с этим в статью 40 закона об охоте внесли положение, предусматривающее возможность осуществления постоянного рейда для охотничьего надзора.