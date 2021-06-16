Охотникам – жеребьёвка, инвалидам – земля под гаражи

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева. Депутаты рассмотрели и рекомендовали к принятию в первом чтении и окончательной редакции проект закона, который упорядочивает выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами в общедоступных охотничьих угодиях на территории региона.

Законопроект предусматривает распределение разрешений в порядке очередности поступления поданных от охотников заявлений. Если количество поданных заявлений превысит лимит добычи охотничьих ресурсов, распределение будет проводиться посредством жеребьевки, порядок которой также прописан в документе. Отмечалось, что это позволит минимизировать риски в виде жалоб охотников, которые в настоящее время получают лицензии в порядке живой очереди.

Также комитетом к принятию в первом чтении и окончательной редакции одобрен законопроект, который вносит изменения в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере земельных отношений и градостроительной деятельности. Так, будет установлен новый порядок использования гражданами земель или земельных участков в определенных целях: возведение гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства. При этом полномочия по определению порядка использования земель, а также установлению платы за пользование, возлагаются федеральным законом на субъекты РФ.

— Этот законопроект позволит владельцам гаражей стать собственниками земли, на которой находятся сооружения, – пояснил Валерий Пантелеев.

Для реализации закона планируется до сентября разработать нормативно-правовую базу. Также отмечалась необходимость её публичного обсуждения.