Охотники за приведениями, фасовщики специй, тестоводы и другие необычные вакансии месяца

По итогам ноября работодатели Мурманской области разместили более 5 тысяч новых вакансий, что на 129% больше, чем в этот же период 2020 года. Эксперты hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, проанализировали актуальные вакансии, и выяснили, какие необычные специалисты требуются сейчас в Мурманской области и других регионах страны. Выяснилось, что в их числе есть охотник за приведениями, тусовщик в караоке-бар, икорный консультант.

Фасовщик специй , который должен будет осуществлять фасовку, дозировку специй согласно заданной рецептуре. Компания готова платить от 37 000 руб. до вычета НДФЛ, https://my.hh.ru/0UN.

, который должен будет осуществлять фасовку, дозировку специй согласно заданной рецептуре. Компания готова платить от 37 000 руб. до вычета НДФЛ, https://my.hh.ru/0UN. Также нужен тестовод , в обязанности которого будет входить применение в работе технологии производства фирменного теста. Компания обещает платить от 40 000 до 55 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/1hW.

, в обязанности которого будет входить применение в работе технологии производства фирменного теста. Компания обещает платить от 40 000 до 55 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/1hW. Рубщик мяса, который должен будет обеспечивать процесс разруба мяса для бесперебойного наполнения витрины мясной продукцией. Заработная плата от 47 700 до 54 900 руб. до вычета НДФЛ, https://my.hh.ru/0Wv.

В число необычных специалистов, которых ищут сейчас на работу в других регионах России, также вошли специалист по помощи в достижении мечты (Барнаул, зарплата - от 80 000 руб. на руки), тусовщик в караоке-бар (Тюмень, зарплата – до 30 000 руб.), икорный консультант (Химки, зарплата - до 80 000 руб. на руки), флейворист / парфюмер (Москва, зарплата до 200 000 руб. на руки), водитель беспилотного автомобиля (Москва, зарплата не указана).

Интересная вакансия есть также в Новосибирске: требуются «охотники за привидениями» на зарплату до 150 тысяч рублей, в сопроводительном тексте работодатель сообщил: «в команду опытных охотников за головами требуется охотник за привидениями, способный быстро отличить привидение от головы».