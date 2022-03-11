Охрана труда и промышленная безопасность: что не устраивает жителей СЗФО в условиях труда

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, что конкретно не устраивает жителей СЗФО в тех условиях труда, которые им создали работодатели, насколько востребованы специалисты по охране труда и промышленной безопасности, а также какие зарплаты предлагаются на рынке для данного рода специалистов.

Опрос, проведенный службой исследований hh.ru в феврале 2022 года, показал, что больше трети (34%) работающих жителей СЗФО не устраивает изношенная инфраструктура и старое оборудование, с которым им приходится взаимодействовать на работе.

27% отметили, что в их компании в целом низкий уровень труда и есть высокие риски для здоровья работников. Больше всего таких ответов дали респонденты из сферы сельского хозяйства (50% опрошенных из этой области), а также опрошенные из медицинской отрасли (38%), представители рабочего персонала и производственники (по 34% в каждой сфере). Близко к ним по количеству ответов стоят представители транспортной сферы СЗФО – 33% указали на низкую культуру охраны труда и риски для здоровья работников.

Кроме того, 17% жителей СЗФО отметили, что у них нет необходимого оборудования для работы – об этом, как правило, заявляли респонденты из сферы науки и образования (36%), работники из сферы добычи сырья (30%) и респонденты из области медицины (28%).

Опрос также показал, что среди условий труда 16% жителей СЗФО отмечают плохое освещение на рабочем месте: лидерами по числу таких ответов стали представители рабочих профессий, производственники, специалисты из области закупок, искусства и масс-медиа.

Также исследование hh.ru показало, что 18% опрошенных жителей СЗФО считают, что их работа наносит вред здоровью, психике людей, а 5% думают, что их работа наносит вред окружающей среде. Чаще всего эти пункты выбирали представители сферы добычи сырья, транспорта, розничной торговли, производства, медицины и продаж. Реже всего данные ответы выбирали представители сферы ИТ, искусства и масс-медиа.

Анализ рынка труда СЗФО в области охраны труда и промбезопасности с начала 2022 года показал, что работодатели постепенно увеличивают спрос на специалистов в изучаемой сфере: +79% по сравнению с началом 2021 года.

«В целом мы видим, что вакансий для специалистов по ОТиПБ размещают работодатели абсолютно из всех отраслей рынка труда, начиная со сферы искусства, СМИ, финансового сектора и заканчивая сферами добывающей промышленности, ритейла и ИТ. Данные специалисты требуются всем либо как штатные сотрудники, либо как консультанты. Некоторые отрасли демонтируют достаточно высокий спрос на работников из промбеза: 16% всех вакансий по СЗФО в области охраны труда разместили компании из строительной отрасли и проектирования, 8% приходится на области ритейла, 5% на сферу добывающей отрасли и энергетики. При этом соотношение числа вакансий в сфере охраны труда и соискателей, живущих в СЗФО и желающих работать в данной области показывает, что на одну вакансию приходится лишь 2–3 резюме, что говорит о дефиците кандидатов. Между тем несмотря на сложную ситуацию, связанную с санкциями, российским компаниям все равно нужно поддерживать должный уровень ОТиПБ на своих площадках. Это значит, что вопросы, напрямую связанные с развитием данной сферы, остаются актуальными. Ряд тем, связанных с охраной труда, обсудят эксперты hh.ru в рамках очередного Международного форума труда, который пройдет в Петербурге с 16 по 18 марта», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

В продолжение темы соискательской активности в сфере промышленной безопасности СЗФО отметим, что самыми активными в поиске работы с начала 2022 года оказались петербуржцы: более 3100 соискателей желают найти работу в охране труда. На втором месте по активности - соискатели из Ленобласти и Коми (почти по 300 резюме с начала года в каждом регионе). На третьем месте калининградцы и мурманчане (более 250 желающих в каждом регионе). Чуть более 130 архангелогородцев также хотят строить карьеру в промбезе, проявляют интерес к ОТиПБ также жители Карелии, Новгородской, Псковской областей – более 4% соискателей. Меньше всего заинтересованы в работе в данной сфере жители НАО.

Вместе с ростом числа вакансий работодатели Северо-Запада страны повышают и среднюю предлагаемую зарплату для специалистов из области охраны труда: +14% за год до 53 тысяч рублей в среднем.

*Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере охраны труда, промбезопасности и экологии, СЗФО:

Заместитель главного инженера по производственной безопасности, до 220 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53357081, Санкт-Петербург; Специалист по охране труда и технике безопасности, от 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/52475210, Белокаменка, Мурманская область; Специалист по охране труда, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53573057, Санкт-Петербург; Safety trainer - тренер по ОТ/ПБ и ООС, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/52291225, Кингисепп; Главный специалист по охране труда и промышленной безопасности, от 140 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/53159354, Архангельск; Ведущий инженер по охране труда и промышленной безопасности, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/52159356, Усинск; Специалист по охране труда и промышленной безопасности, от 150 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/52583445, Воркута; Начальник службы пожарной безопасности, от 111 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/52080155, Усть-Луга; Специалист по охране труда/Эколог, до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53158890, Калининград; Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности, до 100 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/52653824, Калининград; Инженер-эколог, до 79 100 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/52294730, Псков; Специалист по охране труда, от 60 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53305430, Петрозаводск; Инженер-эколог (супервайзер природовосстановительных работ), от 70 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53251582, Нарьян-Мар.

* - данные вакансий по состоянию на 10 марта 2022 года.