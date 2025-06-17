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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.25 15:30

Охрана здоровья школьников и организация летнего детского отдыха – в центре внимания парламентариев

Вчера состоялось заседание Государственной Думы РФ, в рамках которого прошёл «правительственный час», посвящённый охране здоровья школьников, развитию физической культуры, массового детско-юношеского спорта. В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие председатели профильных комитетов регионального парламента Алексей Гиляров и Лариса Круглова, первый заместитель министра спорта Мурманской области Наталья Марковина.

На заседании выступили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр спорта Михаил Дегтярев, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, исполняющий обязанности министра просвещения Александр Бугаев.

Обсуждались вопросы оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательных организациях, нормативно-правовое регулирование организации охраны здоровья школьников, вовлечение детей в систематические занятия спортом.

– В Мурманской области приняты и действуют необходимые меры, призванные обеспечить сохранение здоровья учащихся, – отметил Алексей Гиляров, комментируя итоги обсуждения. – Наш арктический регион особенный, поэтому и заполярная школьная медицина должна отличаться от общероссийской. Особое внимание в период полярной ночи нам следует уделять сохранению зрения у детей и подростков. Усугубляет ситуацию зависимость детей от различных электронных гаджетов. Для решения этой проблемы, считаю, необходимо приложить общие усилия и законодателей, и профильных специалистов.

Докладчики подчеркивали, что вопросы охраны здоровья детей тесно связаны с физической активностью.

– В Мурманской области хорошие показатели по вовлеченности жителей, в том числе школьников, в систематические занятия физической культурой и спортом, - прокомментировала вопрос Лариса Круглова. - Но важно обращать внимание и на качество спортивной подготовки. Депутаты Госдумы выразили озабоченность тем, что в частных спортивных секциях и клубах, где занимаются дети, часто работают тренеры, не имеющие профильного образования. В то же время Минспорт РФ не имеет полномочий, чтобы повлиять на эту ситуацию.

Было обращено внимание и на стандарты, которые используются при строительстве школ и спортивных сооружений. Парламентарии указали на необходимость учитывать региональные особенности и нужды при возведении таких объектов.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/d76/0kwdnmidr1l6opqhyjkypx2ri2s8h991.JPG

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