Охране труда нужны новые кадры: отрасль на треть увеличила спрос на новых специалистов

В преддверии Всемирного Дня охраны труда, который отмечается 28 апреля, эксперты hh.ru, выяснили, насколько высок спрос на новых специалистов в сфере промышленной безопасности, какие зарплаты предлагаются сотрудникам по ОТиПБ, а также какие отрасли расширяют штат данными специалистами.

Анализ рынка труда показывает, что российские работодатели в 2023 году по сравнению с 2022 увеличили спрос на специалистов по охране труда и промышленной безопасности (ОТиПБ) на треть. С начала этого года на hh.ru было размещено более 20000 вакансий для специалистов по ОТиПБ, что на 28% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. В Мурманской области спрос на специалистов по охране труда за год вырос на 4%.

Наиболее яркий прирост спроса на данных специалистов зафиксирован у работодателей из отрасли тяжёлого машиностроения. С начала года компании из этой индустрии разместили более 400 вакансий в целом по стране, что на 55% больше, чем в прошлом году.

Укрепляют структурные единицы специалистами по ОТиПБ работодатели из автобизнеса (+43% новых вакансий год к году). Вырос спрос на данных сотрудников и у компаний нефтегазового сектора (+33%). Кроме того, значительный прирост вакансий по линии охраны труда заметен в сфере перевозок и логистики, а также в металлургической отрасли страны (по 28% новых вакансий в каждом секторе).

«В случае специалистов по охране труда мы видим, что рынок со стороны работодателя достаточно заинтересован в таких специалистах. С начала 2023 года не было ни одной сферы и отрасли, где не искали бы экспертов по промышленной безопасности. Мы видим, что у работодателей растёт потребность не только в грамотном регулировании всех процессов на производстве, но и в индивидуальной настройке системы охраны труда.

У бизнеса растёт осознанное отношение к сотрудникам, потребность в обеспечении их комфортными, а главное безопасными условиями труда. Это напрямую влияет на производительность компаний, и как следствие выживаемость на рынке и конкурентоспособность. Вопрос высокой производительности стоит во главе угла у многих представителей бизнес-сообщества. Так, согласно исследованию hh.ru каждая четвёртая (24%) российская компания занимается повышением производительности труда. Ещё треть (35%) планируют приступить к этому в 2023 году. Более того, у каждой десятой компании (13%) запланировано увеличение инвестиций в новые технологии и мероприятия по повышению производительности труда», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Кроме того, за год изменились условия труда для специалистов по промбезопасности. На 11% или 6800 рублей выросла зарплата. На данный момент российские работодатели готовы платить специалисту по ОТиПБ до 64400 рублей. Диапазон зарплат в сфере охраны труда в Мурманской области от 57 471 - 97 700 рублей.