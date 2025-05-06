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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.25 18:00

Охранник, бухгалтер, сторож: россияне назвали самые скучные профессии

В рейтинге самых скучных профессий лидируют охранник, бухгалтер и сторож, а каждый седьмой уверен, что скучных профессий не бывает. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Самая скучная профессия, по мнению россиян, — охранник: так считают 15% опрошенных. На втором месте — бухгалтер (7%). Третье место занимает сторож (5%). 4% считают, что чаще всего скучают на работе продавцы.

3% считают максимально неинтересной работу вахтёра. Ещё 3% уверены, что тоску вызывает любая офисная деятельность.

По 2% считают унылым труд библиотекарей, дворников и архивариусов. Среди других скучных профессий россияне назвали гардеробщиков, депутатов, лифтеров, методологов, операторов конвейеров, переводчиков, программистов, фасовщиков и проч.

4% респондентов уверены, что любая работа скучна, если она не любима. В то же время каждый седьмой (14%) утверждает, что скучных профессий не бывает.

Мужчины чаще называли унылой охранную деятельность и офисный труд, а женщины — профессии бухгалтера и продавца. В целом же россиянки чаще утверждали, что скучных профессий не существует (20% против 9% среди мужчин).

По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще называть скучной профессию охранника (плюс 3 процентных пункта), и реже — бухгалтера (минус 4 п.п.).

Время проведения опроса: 21—28 апреля 2025 года.

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