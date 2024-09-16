«Океан – 2024»: корабли Северного флота нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море

В рамках стратегического командно-штабного учения «Океан – 2024» корабельная ударная группа Северного флота в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал Головко» отработала задачи по ведению морского боя с надводным кораблем условного противника с применением артиллерийского корабельного вооружения.

Расчёты ракетно-артиллерийских боевых частей выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морской мишенной позиции батареей универсального калибра АК-130 и артиллерийской установкой А-192М.

Экипаж фрегата «Адмирал Головко» также отработал уничтожение воздушной цели – стрельбу из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Палаш» по воздушной мишени светящейся авиабомбе САБ-250, которую поставил истребитель Су-30СМ.

Моряки-североморцы также совершенствовали своё мастерство в поражении береговых целей, расположенных на побережье полуострова Средний. Расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей выполнили различные виды стрельбы артиллерией по видимым и закрытым береговым целям, имитирующим огневые точки, командные и опорные пункты условного противника.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в соответствии с планом подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации соединения и объединения ВМФ участвуют в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Океан-2024», которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проходит в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации в 2024 году.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12529391@egNews