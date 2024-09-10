Мурманская область. Арктика (16+)10.09.24 22:45
«Океан-2024»: Задача выполнена. Все цели поражены
Фрегат «Адмирал Головко» Северного флота в ходе учений «Океан-2024» отработал по условным целям ракетами «Калибр».
В ходе СКШУ «Океан-2024» боевые корабли, подводные лодки и береговые ракетные комплексы Тихоокеанского и Северного флотов нанесли совместный ракетный удар по морским целям условного противника.
Фрегат «Адмирал Головко» Северного флота в ходе учений «Океан-2024» отработал по условным целям ракетами «Калибр».
Задача выполнена. Все цели поражены.
Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456277829
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Последние комментарии
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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