Окна с повышенной шумоизоляцией установлены в домах, находящихся вблизи станции Кола

Как сообщает пресс-служба ОЖД, завершены работы по установке пластиковых окон в восьми жилых домах, которые находятся в непосредственной близости от железнодорожного полотна в городе Кола. В квартирах, чьи владельцы выразили желание заменить окна, были установлены 164 единицы двухкамерных металлопластиковых окон.

Работы, проведенные для снижения шумового воздействия железной дороги на прилегающую жилую застройку, начались 18 июня и завершились 7 июля. Средства на замену окон, которые в городе Кола выходят на железную дорогу, были выделены ОАО «РЖД».

Напомним, что движение поездов в обход разрушенного паводком моста организовано по резервной ветке через станции Выходной и Кола.