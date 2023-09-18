Около 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники на северо-востоке России задействованы в учении по защите Северного морского пути

Стрельба крылатыми ракетами «Вулкан», «Гранит» и «Оникс» с их штатных носителей морского и берегового базирования была проведена по сложной мишенной позиции, имитирующей группировку кораблей условного противника в Беринговом море. По данным объективного контроля все ракеты успешно поразили заданные цели, на удалении сотен километров от точек пуска.

В акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка продолжается тактическое учение сил (войск) тихоокеанского флота «Финвал-2023» по защите коммуникаций Северного морского пути. Учение проводится под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова. В нём задействованы войска и силы Тихоокеанского флота.

Как сообщает vk.com/mil, первым эпизодом учения стало выполнение боевых упражнений по поражению группировки кораблей в северо-восточной части Берингова моря. Нанесение ракетного удара отработали экипажи гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и атомного подводного ракетного крейсера «Томск», а также берегового ракетного комплекса «Бастион».

Стрельба крылатыми ракетами «Вулкан», «Гранит» и «Оникс» с их штатных носителей морского и берегового базирования была проведена по сложной мишенной позиции, имитирующей группировку кораблей условного противника в Беринговом море. По данным объективного контроля все ракеты успешно поразили заданные цели, на удалении сотен километров от точек пуска.

В тактическом учении принимают участие порядка десяти тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, в том числе надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолёты и вертолёты морской авиации, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также колёсная и гусеничная бронетехника высокой проходимости.

В ходе манёвров продолжается выполнение ряда комплексных ракетных и артиллерийских стрельб, отрабатываются учения по противовоздушной, противолодочной и противодесантной обороне, марш на технике по арктическому бездорожью.

Все эпизоды учения носят оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах России.

Фото и видео: https://vk.com/mil