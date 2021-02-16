Около 10 тысяч военнослужащих Северного флота привиты от коронавируса

На Северном флоте продолжается вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») российского производства. На днях была получена очередная партия вакцины в количестве более 5 тысяч доз.

Вакцинация проходит по плану. На сегодня прививку получили около 10 тысяч военнослужащих. В первую очередь были вакцинированы медработники и участники предстоящих дальних походов и боевых служб: экипажи кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Обе компоненты вакцины также получили представители командования флота, офицеры штаба и органов военного управления.

Как сообщает пресс-служба СФ, по плану вакцинации, прививку ежедневно получают около 1000 военнослужащих из сухопутных и береговых войск, частей армии ВВС и ПВО, а также подводных сил флота. Инъекции делают, как в медучреждениях, так и в медицинских подразделениях воинских частей. Для этих целей сформированы выездные прививочные бригады из числа врачей и фельдшеров медслужбы флота и военно-морского клинического госпиталя.

Помимо военнослужащих Северного флота на базе военно-медицинских учреждений прививают представителей воинских частей центрального подчинения, дислоцированных в Мурманской и Архангельской областях. Для их вакцинации из последней партии выделена треть полученных препаратов.