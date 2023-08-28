Около 100 человек посетили акцию «Ночь кино» в «Научке»

Ежегодная всероссийская акция «Ночь кино» стартовала в Центре современного искусства «СОПКИ 21А» с просмотра одного из самых кассовых фильмов этого года - «Чебурашка». Яркие персонажи, поучительный сюжет и завораживающая музыка не оставили равнодушными ни маленьких, ни взрослых посетителей.

Как пишет vk.com/murmannauchka, далее показы продолжились в пространстве библиотеки. Большой интерес у жителей и гостей Мурманска вызвал первый фильм, снятый в космосе профессиональными кинематографистами, «Вызов». А завершилась акция показом российской военно-исторической драмы «Праведник».

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457263976%2Fwall-44573273_22345