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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.26 12:00

Около 100 школьников из Мурманской области приняли участие в Единых днях профтуров

Кадровый центр «Работа России» Мурманской области проводит экскурсии на предприятия, чтобы помочь школьникам выбрать профессию. В Заполярье 9 и 10 июня прошли Единые дни профтуров, в которых приняли участие около 100 ребят.

Программа включала широкий спектр отраслей: от тяжелой промышленности до фундаментальной науки.

Школьники из Мончегорска посетили производственные площадки Кольской ГМК, ребята из Снежногорска ознакомились со спецификой судоремонтного завода, а в Кандалакше юные северяне побывали на экспериментальном лососевом заводе. В Апатитах площадкой для знакомства с наукой стал Кольский научный центр Российской академии наук.

В ходе экскурсий школьники глубоко погружались в специфику будущей карьеры. Специалисты предприятий рассказали ребятам о требованиях к кандидатам, тонкостях профессионального мастерства, а также о существующих программах наставничества, стажировках и карьерных лифтах на производствах. 

«Встречи на предприятиях и диалог с профессионалами помогают молодежи уйти от стереотипов и сделать осознанный выбор. Наша цель — показать ребятам производства, где они действительно востребованы. Работая в связке с карьерными консультантами, школьники учатся анализировать свои возможности и видеть ясные перспективы для профессионального развития именно здесь, в Мурманской области», — подчеркнула и.о. директора Кадрового центра Мурманской области Елена Таран. 

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, профтуры являются неотъемлемой частью проекта по профориентации и маршрутизации молодёжи, инициированного Минтруда России. С начала текущего года участниками таких профориентационных погружений стали уже около 400 школьников и студентов. Проект активно развивается: до конца года запланировано проведение еще 15 аналогичных мероприятий, что позволит еще большему числу ребят сформировать свой индивидуальный карьерный маршрут.

 

 

Фото (Кадровый центр «Работа России» Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/569382/#&gid=1&pid=5

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