Около 100 спортсменов, в том числе 22 девушки, приняли участие в Чемпионате и первенстве города Мурманска по кикбоксингу

Состоялся Чемпионат и первенство города Мурманска по кикбоксингу. Торжественная церемония открытия турнира прошла 13 января в большом зале Центрального стадиона города Мурманска. Спортсменов приветствовал первый вице-спикер областной Думы Владимир Мищенко:

– Наш регион всегда славился своими спортсменами, которые не раз занимали пьедесталы почёта на самых престижных соревнованиях – чемпионатах мира и Европы. …Выражаю глубокую благодарность организаторам чемпионата. Сохраняя и укрепляя спортивные традиции нашего края, вы даёте возможность молодёжи реально оценивать свои силы и верить в себя, помогаете расти здоровому поколению северян.

В чемпионате принимают участие порядка 100 спортсменов, в том числе 22 девушки, из Мурманской, Архангельской, Ростовской, Калининградской областей. Состязания в дисциплинах: «К1», «лайт-контакт» проходили два дня. Финальные бои прошли в воскресенье, 14 января.

Почётные гости состязаний – депутаты областной Думы Геннадий Степахно, Михаил Ильиных и Михаил Белошеев – пожелали спортсменам успеха, честной борьбы и заслуженных наград.

Организатором Чемпионата выступает РОО «Федерация кикбоксинга Мурманской области».

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/e39/okul53pz6wwflvdgxddz8lu7vuiqfc5q.jpeg