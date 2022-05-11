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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.22 14:30

Около 100 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы в Мурманской области

С 7 по 9 мая по всей Мурманской области прошло более 600 мероприятий, посвящённых 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис.

По словам губернатора, в Мурманской области 9 мая около 100 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы.

«В Мурманске по проспекту Ленина прошел военный парад, после состоялось шествие «Бессмертного полка», которое объединило рекордное количество человек – около 18 тысяч. Традиционно возле памятника Алёше – мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» – мы возложили цветы в память павших воинов. Особенно приятно, что в мероприятии смогли принять участие ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий. Важно ценить, помнить и поддерживать их. Низкий им поклон и долгих лет жизни!», – сказал Андрей Чибис.

Среди крупных праздничных мероприятий губернатор выделил легкоатлетический пробег Мира, флешмоб «Знамя Победы», экскурсии на подводную лодку «Калуга» и фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  ключевым событием стали мероприятия в Долине Славы. Глава региона сообщил, что на них собралось около 5 тысяч гостей.

В заключение губернатор отметил высокий уровень подготовки мероприятий и поблагодарил всех организаторов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22320&page=1

 

 

 

 

 

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