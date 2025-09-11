Молодёжь назвала условия, при которых готова работать на заводах«Гольфстрим» вновь собирает мурманчан на берегу залива
Около 12 млн рублей направлено на открытие новых лабораторий в Мончегорском политехническом колледже

В Мончегорском политехническом колледже состоялось открытие современных лабораторий, созданных в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и горно-металлургической компанией «Норильский никель». На их ремонт и оснащение направлено около 12 млн рублей.

В открытии лабораторий приняли участие министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, генеральный директор Кольской ГМК Роман Шаркий и заместитель директора Максим Иванов, которые отметили значимость совместных проектов в развитии системы среднего профессионального образования в регионе, а также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

«Сегодня мы видим, как федеральный проект «Профессионалитет», а также всесторонняя поддержка губернатора региона Андрея Чибиса и индустриальных партнеров становятся реальной опорой для развития наших колледжей. Новые современные лаборатории позволят студентам осваивать передовые технологии и быть конкурентоспособными на рынке труда. Для Мурманской области это означает подготовку кадрового резерва для ключевых отраслей, а для ребят – возможность получить качественное образование и гарантированное трудоустройство», – подчеркнула Диана Кузнецова, отметив, что Мончегорский политехнический колледж стал лидером национального рейтинга по уровню трудоустройства и заработной платы выпускников.

«У нас основная ценность – это люди, поэтому очень важно вкладываться, сохранять фокус внимания на их развитии и обучении. Мы рассчитываем на эффект не разовый, а долгосрочный. Отмечу, что здесь в колледже дают особый настрой, с которым ребята будут приходить к нам на предприятие и развивать культуру производства. Думаю, эффект будет очень хороший», – отметил роль колледжа в подготовке будущих кадров Роман Шаркий.

Среди новых учебных площадок – мастерская «Бережливое производство», оборудованная современным учебно-имитационным комплексом. Здесь студенты будут изучать методы оптимизации производственных процессов, управления качеством и повышения эффективности работы. Кроме того, мастерская станет площадкой регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы».

В лаборатории «Техническое обслуживание кранового оборудования» созданы условия для отработки практических навыков студентов, обучающихся по этому направлению. Будущие специалисты освоят обслуживание и ремонт грузоподъемной техники на современных компьютерных тренажерах, а затем смогут закрепить полученные знания при работе с реальным оборудованием. Эта мастерская особо востребована партнёрами колледжа – компанией «Норильский никель», поскольку профессия машиниста крана остаётся одной из ключевых для промышленности Кольского Заполярья.

Уже в этом учебном году в рамках федерального проекта состоится первый выпуск студентов, и не менее 85% из них сразу после окончания обучения будут работать на предприятиях региона.

Напомним, по губернаторскому плану «На Севере – жить!» и в рамках президентских программ в 2024 году на базе Мончегорского политехнического колледжа был создан Кольский горно-металлургический кластер. Общий объем финансирования проекта превысил 150 млн рублей. Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, сегодня здесь открыто 13 современных лабораторий. В ближайшее время колледж также ждут масштабные преобразования: в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» до 2027 года три его здания будут капитально отремонтированы.

 

 

 

