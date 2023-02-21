Около 120 мероприятий патриотической направленности, посвящённых Дню защитника Отечества, пройдут в Мурманской области

На оперативном совещании вчера губернатор Андрей Чибис сообщил, что в период с 20 по 24 февраля в Мурманской области пройдёт порядка 120 мероприятий патриотической направленности, посвящённых Дню защитника Отечества. Среди них – Всенародная акция «Окопная свеча», а также встреча с героями, где юные северяне смогут пообщаться с участниками исторических событий современной России.

Также на протяжении февраля для учащихся образовательных учреждений региона проводятся уроки мужества, на которых слушателям рассказывают о подвигах солдат в рамках специальной военной операции.

«Это подвиги, которые по уровню самоотверженности и храбрости бойцов сродни подвигам наших дедов в годы Великой Отечественной Войны», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Подробнее о патриотических мероприятиях, проводимых в регионе в честь Дня защитника Отечества, рассказал председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко.

«В День защитника Отечества важно сказать «спасибо» военнослужащим и ветеранам. Юные северяне и их наставники запишут короткие видеоролики с благодарностью, которые будут опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами #МЫВМЕСТЕ и #НашимГероям», – сообщил Егор Хаценко.

21 февраля в Центре управления регионом состоится встреча с героями СВО: добровольцам представится уникальная возможность прямого диалога с участниками исторических событий современной России.

23 февраля в Мурманске на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в 12.00 пройдёт торжественный митинг, приуроченный ко Дню защитника Отечества и годовщине начала специальной военной операции. Участники митинга почтут минутой молчания память погибших, ценой своей жизни сохранивших и сохраняющих для нас мир, и возложат цветы к Вечному огню.

24 февраля в Полярный в рамках концертной программы «Отчизны верные сыны!» участники художественной самодеятельности поздравят военнослужащих, находящихся в военно-морского госпитале. 25 февраля в Мурманской области пройдёт автопробег «День защитника Отечества – Герои Z». В рамках акции на Приморской площади Североморска будет организованно массовое построение автомобилей буквой «Z», затем участники автопробега колонной из Североморска через улицы города-героя Мурманска проследуют в Кольский район. В месте финиша автопробега участниками будет растянута копия флага Победы размером 20 на 10 метров.

Традиционно в большинстве муниципальных образований проводится акция «Письма Победы», в рамках которой все желающие могут адресовать строки с самыми теплыми и искренними пожеланиями бойцам.

На протяжении всего февраля для учащихся образовательных учреждений Мурманской области проводятся уроки мужества, на которых ребята узнают о подвигах солдат в рамках специальной военной операции.

В муниципальных учреждениях региона с 1 первого по 28 февраля в центрах культуры и досуга, молодежных пространствах, образовательных организациях, музеях и библиотеках проводятся тематические книжные и фотовыставки, посвященные героям Отечества.

По всему региону волонтёры организуют поздравления ветеранов с Днём защитника Отечества, а также сбор подарков, досуг и оказание необходимой помощи, сообщает комитет молодежной политики Мурманской области.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13377-proydet-patrioticheskiy-avtoprobeg-geroi-z/page,5/