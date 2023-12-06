Около 1300 культурных событий пройдёт в Мурманской области в декабре и начале января

Об этом 4 декабря в ходе оперативного совещания правительства вчера сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Всего по начало января 2024 в разных населенных пунктах Мурманской области пройдет около 1300 праздничных мероприятий. Одним из самых ярких событий декабря станет Мурманская креативная неделя с участием и поддержкой Агентства стратегических инициатив и образовательного проекта «Сбера» «Муза», – уточнил глава региона.

Мурманская креативная неделя стартует 7 декабря. За 4 дня для северян и гостей региона организуют различные мероприятия деловой программы с участием федеральных экспертов, а также выставку-ярмарку «Придумано в Арктике», на которой около 100 творческих предпринимателей Кольского Заполярья представят свои товары, продукты и услуги. Выставка будет открыта для свободного посещения 8 и 9 декабря c 12.00 до 21.00 в Легкоатлетическом манеже Мурманска.

Ещё одна серия мероприятий по традиции объединит тысячи юных северян.

«С 14 декабря запускаем серию губернаторских ёлок, которые, как и в прошлом году, пройдут в Ледовом дворце спорта Мурманска. В каждом из шести праздничных мероприятий запланированы поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, а также ледовый спектакль «Морозко», – поделился Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, наряду с ледовыми спектаклями, глава региона анонсировал праздничные мероприятия и в отдаленных населенных пунктах. Так, губернаторские ёлки в Алакуртти, Кандалакше, Печенге и Заполярном пройдут с участием коллективов областных драматического театра и театра кукол.

В завершении выступления губернатор озвучил дату зажжения огней на ёлке на Пяти Углах. Событие декабря, которое обязательно подарит северянам чувство наступающего праздника, как отметил Андрей Чибис, состоится 9 декабря. Начало мероприятия в 15.00. Днём ранее, 8 декабря, начнёт работу традиционная новогодняя ярмарка на улице Воровского. Глава региона пригласил жителей и гостей Мурманской области присоединиться к праздничным мероприятиям в заполярной столице и других муниципалитетах региона.

Фото: https://gov-murman.ru