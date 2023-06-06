Около 1,5 тысячи человек приняли участие в экологическом субботнике в городе Полярные Зори

Ко дню охраны окружающей среды в Полярных Зорях прошёл экологический субботник, в котором приняли участие работники Кольской АЭС, представители подрядных компаний и городских организаций.

Общегородской субботник проходит в Полярных Зорях в первую неделю лета уже в 18 лет подряд. Экологическая акция охватила все полярнозоринские улицы и территории посёлка Африканды. «Наш парк» и лесные массивы, бульвары и обочины муниципальных дорог очищены от сухостоя и бытового мусора.

Всего неравнодушным жителям города удалось собрать более 1500 мешков мусора. Для уборки территорий было задействовано порядка 10 единиц спецтехники ООО «КАЭС-Авто».

«В преддверии 50-летия Кольской АЭС на экологическую акцию вышло около 1500 активистов, желающих очистить улицы города к приезду гостей. Общегородской субботник – это один из способов сплотить коллектив, наладить коммуникации. Кроме наведения чистоты в городе, это прекрасная возможность провести время на свежем воздухе и получить заряд позитива», – отметил заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в России значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды, а инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтёрской и наставнической деятельности. Госкорпорация «Росатом» и её предприятия принимают активное участие в этой работе.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.