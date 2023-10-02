Около 1,5 тысячи северян стали участниками Всероссийского дня ходьбы

Мурманская область присоединилась ко Всероссийскому дню ходьбы. Центральной площадкой в регионе стала по традиции Долина Уюта в Мурманске, где собрались около 1500 северян различного возраста. Разминку перед стартом провела призёр Олимпийских игр, депутат Мурманской областной Думы Лариса Круглова.

Массовый заход проходил на дистанциях 1, 2, 5 км, а также 5 км «Северная ходьба». Участники старше 60 лет прошли дистанцию в 1 км, получив на финише подарок от Мурманского морского торгового порта – палки для скандинавской ходьбы.

Отметим, что День ходьбы впервые состоялся в России в 2015 году. В этом октябре одновременно на старт вышли жители всей страны: от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Телемост позволил участникам передавать виртуальную эстафету в 11 городах в течение 11 часов.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в Мурманске День ходьбы проводится с 2016 года в рамках международного движения «Спорт для всех». Главная цель акции – популяризация ходьбы, как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы.

Фото: https://gov-murman.ru