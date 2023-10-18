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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.23 14:00

Около 150 тысяч взрослых жителей региона осмотрены врачами на профосмотре и диспансеризации

Своевременное выявление заболеваний позволяет предотвратить серьёзные последствия, сохранить здоровье и трудоспособность. По результатам обследования впервые было выявлено 21374 заболевания, в том числе 85 злокачественных новообразований, 494 сахарных диабета, 2348 болезней системы кровообращения, 508 болезней органов дыхания, 1740 – пищеварения.

Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения – одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение».

В рамках диспансеризации медицинскими работниками выявляются факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, проводятся лабораторные и инструментальные обследования, при необходимости пациент направляется на дополнительное обследование и консультации врачей-специалистов.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС в удобное время. Записаться в поликлинику по месту прикрепления можно любым удобным способом: на сайте «Полармед», через «Госуслуги», по телефону единого call-центра 8(8152) 56-81-80, через регистратуру или по терминалу в самой поликлинике.

Талон для прохождения диспансеризации можно взять на ближайшее время без длительного ожидания и очереди. Приём ведётся также в вечернее время и по субботам.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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