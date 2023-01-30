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Мурманская область. Арктика (16+)30.01.23 13:00

Около 1500 северян получили поддержку в развитии своего дела в рамках нацпроекта в 2022 году

Подведены итоги реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мурманской области в 2022 году. В рамках нацпроекта региональный Центр поддержки предпринимательства оказывал всестороннюю поддержку начинающим и действующим бизнесменам, самозанятым гражданам и физическим лицам, которые только планируют начать своё дело.

Были реализованы такие программы для начинающих предпринимателей, как «Азбука предпринимателя», тренинг-курс «Шаг за Шагом», Федеральная программа «Бизнес-Старт». Так, в тренинг-курсе «Шаг за Шагом» приняли участие 62 начинающих предпринимателя со всей Мурманской области, 35 из них подготовили и получили положительные рецензии на свои бизнес-планы. 12 предпринимателей получили муниципальные гранты на открытие и развитие своего дела.

Для предпринимательских компетенций в 2022 году Центром реализовано 70 обучающих мероприятий, с привлечением как региональных экспертов, так и федеральных спикеров, участниками которых стали около 1500 человек. Популярными тематиками в 2022 году стали: франчайзинг, социальное предпринимательство, анализ ниш на маркетплейсах, управление командой.

В их числе – федеральный проект «Акселератор роста малого бизнеса», в рамках которого независимую экспертизу прошли несколько десятков бизнес-стартапов. Всего на участие в Акселераторе было подано более 150 заявок. По итогам отбора в программу обучения вошли более 75 действующих предпринимателей Мурманска и области. 

Посещение занятий обучающей программы федерального проекта «Социальное предпринимательство» стало важным критерием для участия в конкурсе на получение грантов на «Социальное предпринимательство». Получателями среди лиц до 25 лет стали 7 индивидуальных предпринимателей, а среди социальных предприятий – 13 предпринимателей.

В 2022 году продолжилась активная поддержка самозанятых. С целью приобретения предпринимательских навыков, изучения основ бизнес-планирования и развития предпринимательских компетенций, Центр реализовывал тренинги, семинары и программы. В их числе: семинар «Самозанятость – путь к личному успеху», деловая игра для предпринимателей и самозанятых по развитию личностных компетенций «Развитие предпринимательских навыков», тренинг для предпринимателей и самозанятых по эмоциональному интеллекту.

У участников ежегодного мероприятия «Ярмарка самозанятых», организованного Центром, существовала уникальная возможность презентации своих товаров и услуг, поиска новых каналов сбыта и обмена опытом. Всего свои товары и услуги презентовали 27 человек из разных муниципалитетов – Оленегорска, Мончегорска, Заполярного, Североморска, Снежногорска, Полярных Зорь и других городов региона.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, самозанятые граждане также получили услуги по программе софинансирования: на сумму до 30 тысяч рублей на продвижение аккаунтов и популяризацию деятельности, такие как создание сайта, оформление группы ВК, аудит, продвижение в социальных сетях, написание бизнес-плана, размещение рекламных роликов на экране в городе, разработка логотипа, фирменного стиля, печать этикеток на продукцию, визиток, листовок и т.д., а также до 25 тысяч рублей на содействие по выходу на маркетплейс. 

Подробнее о деятельности ЦПП МО можно узнать на сайтах: moibiz51.ru и бизнес51.рф, а также в официальной группе «Мой бизнес» в социальной сети «ВКонтакте». 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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