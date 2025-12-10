Около 18 тысяч юных северян, относящихся к льготным категориям, приглашены на губернаторские ёлки

Уже на этой неделе в Мурманской области стартуют первые масштабные праздничные мероприятия для юных северян. В этом году на губернаторских ёлках ожидается порядка 18000 юных северян из льготных категорий, что почти на полторы тысячи больше, чем в прошлом году. Всего в праздничных мероприятиях примут участие более 20000 ребят.

Основную часть участников составят дети из семей участников специальной военной операции — более 14300 человек, в том числе дошкольники, школьники и студенты.

Особое внимание уделено детям, чьи семьи переехали в Заполярье по социальным программам развития региона: 23 ребёнка по проекту «Земский доктор», 45 — по программе «Курс на Север» и 3 ребёнка по проекту «Земский работник культуры», а также 28 ребят из семей, переехавших в регион по программам «Арктический учитель» и «Земский учитель». Кроме льготных категорий, приглашения получили более 2500 ребят с выдающимися достижениями в учёбе, творчестве и спорте.

Старт праздничным событиям дадут в Ледовом дворце спорта в Мурманске. С 12 по 14 декабря состоится шесть показов интерактивного музыкального спектакля «Тайна часов вечности» в стиле стимпанк. Для юных зрителей из отдалённых городов организованы выездные губернаторские ёлки. Мурманский областной драматический театр представит спектакль «Золотой цыпленок» 12 декабря в Алакуртти и 13 декабря в Кандалакше. Мурманский областной театр кукол покажет «Саамскую сказку» 13 декабря в Печенге и 14 декабря в Заполярном. Завершится новогодняя кампания на площадке театра кукол в Мурманске: с 22 по 24 декабря пройдёт серия показов спектакля «Любопытный слонёнок».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558319/#&gid=1&pid=2