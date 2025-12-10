В Мурманской области стартовала традиционная акция Единого волонтёрского центра по сбору подарков для детей из социальных учреждений «Новогоднее чудо»В Мурманской области увеличилась доля убыточных организаций
Мурманская область. Арктика (16+)10.12.25 12:30

Около 18 тысяч юных северян, относящихся к льготным категориям, приглашены на губернаторские ёлки

Уже на этой неделе в Мурманской области стартуют первые масштабные праздничные мероприятия для юных северян. В этом году на губернаторских ёлках ожидается порядка 18000 юных северян из льготных категорий, что почти на полторы тысячи больше, чем в прошлом году. Всего в праздничных мероприятиях примут участие более 20000 ребят.

Основную часть участников составят дети из семей участников специальной военной операции — более 14300 человек, в том числе дошкольники, школьники и студенты.

Особое внимание уделено детям, чьи семьи переехали в Заполярье по социальным программам развития региона: 23 ребёнка по проекту «Земский доктор», 45 — по программе «Курс на Север» и 3 ребёнка по проекту «Земский работник культуры», а также 28 ребят из семей, переехавших в регион по программам «Арктический учитель» и «Земский учитель». Кроме льготных категорий, приглашения получили более 2500 ребят с выдающимися достижениями в учёбе, творчестве и спорте.

Старт праздничным событиям дадут в Ледовом дворце спорта в Мурманске. С 12 по 14 декабря состоится шесть показов интерактивного музыкального спектакля «Тайна часов вечности» в стиле стимпанк. Для юных зрителей из отдалённых городов организованы выездные губернаторские ёлки. Мурманский областной драматический театр представит спектакль «Золотой цыпленок» 12 декабря в Алакуртти и 13 декабря в Кандалакше. Мурманский областной театр кукол покажет «Саамскую сказку» 13 декабря в Печенге и 14 декабря в Заполярном. Завершится новогодняя кампания на площадке театра кукол в Мурманске: с 22 по 24 декабря пройдёт серия показов спектакля «Любопытный слонёнок».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558319/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
