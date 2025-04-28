Около 193 тысяч обращений отработано службой скорой медицинской помощи в Мурманской области в 2024 году

В преддверии Дня работника скорой помощи, который отмечается 28 апреля, почётными грамотами, благодарностями, благодарственными письмами губернатора и Министерства здравоохранения Мурманской области награждены 29 сотрудников областной станции скорой медицинской помощи. В видеообращении сотрудников скорой помощи поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«В 2024 году областной станцией скорой медицинской помощи отработано порядка 193 тысяч обращений. Медицинская помощь оказана более чем 161 тысяче граждан, в том числе при сосудистых катастрофах: более 4 тысячам пациентов с подозрением на инсульт и около 900 пациентам с острым инфарктом миокарда, более 20 тысячам пострадавшим в результате несчастных случаев. Даже у 23 беременных бригады скорой медицинской помощи приняли роды – такое тоже бывает. Норматив среднего времени ожидания при вызове скорой в экстренной форме в Мурманской области выполняется более, чем в 96% случаев, это очень достойный результат», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В рамках плана «На Севере – жить!» продолжается модернизация службы скорой помощи, обновляется автопарк, создана единая диспетчерская служба, которая позволяет оперативнее получать информацию о потребности в бригадах скорой и маршрутизировать их к месту вызова – это очень важно при экстренных вызовах, в том числе при ДТП, особенно на границах муниципальных образований.

«Даёт свои результаты внедренная дистанционная передача ЭКГ. Также благодаря возможности помощи фельдшерам удалённых районов врачами Мурманска, стали более активно использовать такие жизнесберегающие медицинские технологии, как тромболитическая терапия. За 5 лет практически втрое выросло количество выполненных тромболизисов, до 119 в 2024 году. Сегодня областная станция скорой медицинской помощи - это большой дружный коллектив, более 900 сотрудников, из них более 2/3 – медперсонал. Спасибо каждому из них за их благородное дело», – подчеркнул Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/