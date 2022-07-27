Около 200 спортсменов со всей страны примут участие в «Атомной Регате» на бурной воде р. Нива

Кольская АЭС приглашает любителей активного отдыха стать свидетелями спуска участников по бурной воде. Самый масштабный фестиваль Заполярья «Атомная Регата-2022» пройдёт с 28 по 31 июля в Кандалакшском районе н.п.Нивский, р. Нива (координаты: 67.302046, 32.503958).

Гостям, желающим разместиться в своей палатке во время проведения турнира, будет предоставлено место в полевом лагере. В перерывах между заездами спортсменов зрители и болельщики смогут испытать свою меткость в арбалетном тире, сразиться в пейнтбольном поединке, получить навыки преодоления препятствий в веревочном парке, принять участие в конкурсе бардовской песни. Для всех желающих будут работать фуд- корты.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, всего примут участие около 200 спортсменов со всей страны: Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, Екатеринбурга, Мурманска, Саратова, Самары, Архангельска. Атомную энергетику в состязаниях покажут команды Кольской, Смоленской, Нововоронежской, Ростовской, Калининской, Ленинградской и Балаковской атомных станций.

В программу «Атомной регаты» включены такие водные дисциплины, как каяк-кросс, SUP-сёрфинг, спасательные работы, китайская гонка, экстремальный, гребной слаломы, а также спуск на катамаранах.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.