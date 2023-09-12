Около 25 млн рублей из областного бюджета направлено на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в 2023 году

В рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области министр труда и социального развития Сергей Мякишев представил доклад на тему реализации государственной финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2023 году.

Министерством ежегодно предоставляется финансовая поддержка социально ориентированным НКО, деятельность которых направлена на решение проблем в сфере соцобслуживания и социальной защиты граждан. Средства областного бюджета предоставляются в рамках региональных государственных программ «Социальная поддержка» и «Занятость и труд» и распределяются как на конкурсной основе, так и в виде целевых субсидий. Основные задачи региональных программ – укрепление института семьи, забота о людях старшего поколения и людях с инвалидностью.

«В 2023 году финансовая поддержка социально ориентированному некоммерческому сектору в рамках региональных государственных программ предусмотрена в объёме 24,8 млн рублей на четыре направления в сфере социальной защиты граждан», – подчеркнул Сергей Мякишев.

Напомним, что ежегодно поддерживаются четыре приоритетных направления деятельности: профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста, социальная адаптация инвалидов и повышение компетенции в области обеспечения условий доступности объектов для людей с инвалидностью.

В 2023 году региональным министерством проведён конкурс среди социально ориентированных НКО на право предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию ими социально значимых проектов. По итогам конкурса субсидии от 190 тысяч до 1 млн рублей получила 21 НКО, а общий объём финансирования составил 10 млн рублей. Полученные средства направлены на организацию регионального социального туризма, на проведение культурно-массовых мероприятий, реабилитационные мероприятия, обновление материально-технической базы организаций, проведение семинаров, фестивалей, обучение, оплату труда привлеченных специалистов. Мероприятиями охвачено около 5 тысяч граждан.

Также в этом году 4 НКО получили 7,7 млн рублей на проведение реабилитационных мероприятий для людей с инвалидностью. Субсидии от 900 тысяч до 3,3 млн рублей предоставлены 4 региональным общественным организациям Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, Центра реабилитации и интеграции инвалидов войны. Полученные средства направлены на приобретение реабилитационного оборудования, проведение форумов, семинаров, фестивалей, туристических поездок по региону, культурно-массовых мероприятий, обучение пользованию техническими средствами реабилитации, обновление материально-технической базы организаций, оплату труда привлеченных специалистов. Более 4 тысяч людей с инвалидностью охвачено вышеперечисленными мероприятиями.

2,6 млн рублей направлено на организацию работы диспетчерской службы для инвалидов по слуху круглосуточном режиме. Такая служба с 2014 года организована на базе Мурманского регионального отделения организации «Всероссийское общество глухих» и предоставляет информационно-переводческие услуги. Глава ведомства отметил, что за первое полугодие 2023 года обработано более тысячи обращений инвалидов по слуху и заинтересованных организаций.

Также юридическим лицам, в том числе НКО, на конкурсной основе предоставляется грант на оборудование (оснащение) постоянных рабочих мест для незанятых людей с инвалидностью. В настоящее время конкурс объявлен. Размер гранта составляет 150 тысяч рублей на одно рабочее место, а общий объем субсидий – 4,5 млн рублей. В этом году в рамках конкурса запланировано оборудование 30 рабочих мест для инвалидов.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в завершении доклада министр отметил, что в 2023 году оказание финансовой поддержки социально ориентированным НКО в рамках региональных госпрограмм сохраняется, а также пригласил работодателей к участию в конкурсе.

Фото: https://gov-murman.ru