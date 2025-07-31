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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.25 16:00

Около 2,8 тысячи школьников Мурманской области отдохнули за пределами региона

Продолжается летняя оздоровительная кампания, особенно важная для детей, проживающих на Крайнем Севере. Её организация – важная часть проекта «На Севере – малыш», работающие родители имеют возможность отправить ребёнка на отдых в оздоровительный центр за пределами региона. Уже 2,8 тысячи школьников отдохнули в лагерях Республики Крым, Туапсинского и Геленджикского районов. Путёвки предоставляются как бесплатные для льготных категорий детей, так и с родительской доплатой, составляющей 25% от полной стоимости.

В каждой смене для воспитанников ежедневно организовывают различные мероприятия: экскурсии, тематические занятия, конкурсы, концерты. Каждое из них становится незабываемым событием для ребят.

«Лагерь «Прометей» – это одна большая семья, где замечательные вожатые, организаторы, самый лучший директор. Одно из самых запомнившихся мероприятий – конкурс «Точь-в-точь», мы старались подобрать образы, костюмы, реквизит и выступить как можно лучше. И понравились «Сказки на новый лад», конкурс военно-патриотической песни», – рассказывает Лейла Расулова из Кандалакши.

«В лагере мне нравится, у нас очень хорошие и добрые вожатые, много интересных мероприятий: фестиваль военно-патриотической песни, игра «Зарница», были экскурсии в Севастополь, на Розовое озеро», – говорит София Гельмут, ЗАТО Видяево.

«Жизнерадостный, весёлый лагерь, очень добрая обстановка, понимающие вожатые, которые во всём поддержат и помогут. Кружки хореографии, оригами, гитары, разные мероприятия – всё так интересно, не хочется уезжать!», – делятся впечатлениями Ангелина Панина и Матвей Некрасов из Североморска.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, в этом году в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» на летнюю оздоровительную кампанию направлено около полумиллиарда рублей из областного и федерального бюджетов. Помимо отдыха в лагерях Краснодарского края и Республики Крым, на территории Мурманской области оздоровились и набрались впечатлений более шести тысяч детей.

Для получения путёвки родители могут подать заявление в том числе через региональную информационную систему Каникулы51. На сайте представлена информация о перечне оздоровительных организаций как на территории региона, так и за его пределами, порядке предоставления путевок, необходимом пакете документов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551140/#&gid=1&pid=7

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