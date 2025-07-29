Около 2,8 тысячи школьников Мурманской области отдохнули за пределами региона. Летняя оздоровительная кампания продолжается

В лагерях на черноморском побережье уже отдохнули около 2,8 тысячи школьников. Ребята выезжают в лагеря Евпатории, Геленджика, Шепси, Джубги, Лермонтово. В каждой смене для воспитанников ежедневно организовывают различные мероприятия: экскурсии, тематические занятия, конкурсы, концерты. Каждое из них становится незабываемым событием для ребят.

«Лагерь «Прометей» – это одна большая семья, где замечательные вожатые, организаторы, самый лучший директор. Одно из самых запомнившихся мероприятий – конкурс «Точь-в-точь», мы старались подобрать образы, костюмы, реквизит и выступить как можно лучше. И понравились «Сказки на новый лад», конкурс военно-патриотической песни», – отметила Лейла Расулова из Кандалакши.

«В лагере мне нравится, у нас очень хорошие и добрые вожатые, много интересных мероприятий: фестиваль военно-патриотической песни, игра «Зарница», были экскурсии в Севастополь, на Розовое озеро», – сказала София Гельмут, ЗАТО Видяево.

«Жизнерадостный, весёлый лагерь, очень добрая обстановка, понимающие вожатые, которые во всём поддержат и помогут. Кружки хореографии, оригами, гитары, разные мероприятия – всё так интересно, не хочется уезжать!», – поделились впечатлениями Ангелина Панина и Матвей Некрасов из Североморска.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, в этом году в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» на летнюю оздоровительную кампанию направлено около полумиллиарда рублей из областного и федерального бюджетов. Помимо отдыха в лагерях Краснодарского края и Республики Крым, на территории Мурманской области оздоровились и набрались впечатлений уже более шести тысяч детей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551017/#&gid=1&pid=8