Около 2900 обучающихся Мурманской области приняли участие в «Неделе без турникетов»

Подведены итоги профориентационной акции «Неделя без турникетов», прошедшей с 10 по 30 октября 2023 года, организатором которой является Мурманское региональное отделение Союза машиностроителей России.

Акция проводилась как в традиционных форматах экскурсий на предприятие и общения со специалистами, так и в режиме онлайн.

Около 50 обучающихся посетили такие организации, как 10-й судоремонтный завод в Полярном и 35-й судоремонтный завод в Мурманске. Оба предприятия входят в Объединенную судостроительную корпорацию.

Во взаимодействии с Министерством образования и науки Мурманской области были объявлены дни муниципалитетов в регионе, образовательные учреждения которых в назначенное время подключались к видеоэкскурсиям, которые проводили Оленегорский горно-обогатительный комбинат, Кольская горно-металлургическая компания, Мурманский транспортный филиал, 10-й судоремонтный завод, Ковдорский ГОК, Северо-Западная Фосфорная Компания, а по их окончании имели возможность задать вопросы работникам предприятий на тему востребованных профессий, целевого обучения, социального пакета и др. В данном формате поучаствовали 2849 учащихся. 233 педагога сопровождали ребят для участия в акции.

- Онлайн – формат позволяет ребятам узнать о тех предприятиях промышленности, которые находятся в других муниципалитетах и зачастую далеко от их проживания. Они могут пообщаться с представителями этих организаций, задать интересующие вопросы, касающиеся целевого обучения, мер поддержки молодых специалистов и т.п. Это особенно актуально выпускникам, которые делают свой выбор профессии. Благодарю наши предприятия за активное участие, Министерство образование и науки за содействие, региональный центр развития за поддержку в проведении акции, - подчеркивает Евгения Бурнашова, организатор и модератор «Недели без турникетов».

Следующая акция состоится в апреле 2024 года.

Фото предоставлено пресс-службой 35 СРЗ