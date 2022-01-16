В Мурманской области определены места массового купания в день Крещения Господне«10 причин влюбиться в Мурманскую область» - на гастрофестивале в центре Мурманска можно попробовать арктическую кухню
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)16.01.22 10:00

Около 30 ресторанов Кольского Заполярья внедрили в меню арктическую кухню

Вчера губернатор Андрей Чибис посетил гастрономический фестиваль «Вкус Арктики» и туристическую выставку «MURMANSK.TRAVEL Market» в центре Мурманска, гостями которых за два дня стали более 3 тысяч человек. Арктическое меню главе региона представила координатор проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

«Это действительно такой настоящий фестиваль арктической кухни. Очень много людей, очень вкусно и важно, что всё это сделали наши предприниматели, рестораторы, которые в очередной раз показывают свои умение и мастерство. Огромное им за это спасибо, мы слышим очень положительные отзывы. Важно, что арктическая кухня популярна как у наших туристов и гостей, так и у жителей Мурманской области. И, конечно, желаем всем хорошего настроения и вкусной еды», – сказал Андрей Чибис.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что уже около 30 ресторанов Кольского Заполярья внедрили в меню арктическую кухню, благодаря чему оборот продукции вырос на 20%.

Председатель комитета по туризму Александр Елисеев ещё раз напомнил, что 2022 год в регионе объявлен годом экологически ответственного туризма. В связи с этим организаторы гастрофестиваля впервые запустили в тестовом режиме акцию «Со своим – бесплатно».

«Северяне и гости с удовольствием приходят на фестиваль. И есть те люди, которые уже второй день подряд покупают блюда, которые им уже понравились, а также они ищут для себя какие-то новые вкусы. И дополнительно мы всех мотивировали приходить со своими термосами или термокружками, чтобы попробовать северный чай. Это создано для того, чтобы люди обратили внимание на вопросы экологии, – отметил Александр Елисеев. – Итоги бизнес подведёт уже после гастрофестиваля, но точно знаем, что за несколько часов сегодня были проданы 500 беляшей с крабом, которые пользуются большой популярностью».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, гастрономический фестиваль «Вкус Арктики» в формате «One – Hand – Food» и туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market» все желающие смогут посетить до 16 января включительно. Напомним, в этом году на мероприятии представлены около 15 участников ресторанного бизнеса, которые демонстрируют полюбившиеся позиции регионального арктического меню, а также абсолютные новинки сезона 2022 года.

Время работы площадок - с 11.00 до 19.00.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435213/#&gid=1&pid=46

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Анфиса Сергеевна
11.01.22 19:55
Странная тягомотина. Уже Путин сколько раз говорил про повышение пенсий, а вопрос всё остаётся актуальным. Нет веры правительству.
Комментарий к новости:Вопрос индексации пенсий по реальной инфляции сохраняет свою актуальность - Дмитрий Песков
Бронзин
08.01.22 18:14
Этот человек (Назарбаев) не оправдал не только свое имя - «луч султана», «свет для народа» в широком смысле этого имени, но предав идеалы СССР, Советской власти, «сеял» в казахстанском обществе мракоб
Комментарий к новости:10 января объявлено в Казахстане днём общенационального траура в связи с жертвами в результате беспорядков
Mr
03.01.22 20:23
А что, "Кузю" планируют вернуть в строй?! Вы хорошо подумали?!
Комментарий к новости:Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире12:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)12:25«Мама, я жив!». Художественный фильм (12+)13:40«Короли рекламных мест». Специальный репортаж (12+)
-PRO Деньги (16+)Новый год – новая зарплата: кому готовы платить больше 150 тысяч рублей в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,4 рубля, доллар – подрос почти на 1,2 рубля-PRO Энергетику (18+)Завершена реконструкция гидроагрегата на Янискоски ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 и 17 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России ужесточили штрафы за экологические нарушения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика