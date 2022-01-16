Вчера губернатор Андрей Чибис посетил гастрономический фестиваль «Вкус Арктики» и туристическую выставку «MURMANSK.TRAVEL Market» в центре Мурманска, гостями которых за два дня стали более 3 тысяч человек. Арктическое меню главе региона представила координатор проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

«Это действительно такой настоящий фестиваль арктической кухни. Очень много людей, очень вкусно и важно, что всё это сделали наши предприниматели, рестораторы, которые в очередной раз показывают свои умение и мастерство. Огромное им за это спасибо, мы слышим очень положительные отзывы. Важно, что арктическая кухня популярна как у наших туристов и гостей, так и у жителей Мурманской области. И, конечно, желаем всем хорошего настроения и вкусной еды», – сказал Андрей Чибис.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что уже около 30 ресторанов Кольского Заполярья внедрили в меню арктическую кухню, благодаря чему оборот продукции вырос на 20%.

Председатель комитета по туризму Александр Елисеев ещё раз напомнил, что 2022 год в регионе объявлен годом экологически ответственного туризма. В связи с этим организаторы гастрофестиваля впервые запустили в тестовом режиме акцию «Со своим – бесплатно».

«Северяне и гости с удовольствием приходят на фестиваль. И есть те люди, которые уже второй день подряд покупают блюда, которые им уже понравились, а также они ищут для себя какие-то новые вкусы. И дополнительно мы всех мотивировали приходить со своими термосами или термокружками, чтобы попробовать северный чай. Это создано для того, чтобы люди обратили внимание на вопросы экологии, – отметил Александр Елисеев. – Итоги бизнес подведёт уже после гастрофестиваля, но точно знаем, что за несколько часов сегодня были проданы 500 беляшей с крабом, которые пользуются большой популярностью».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, гастрономический фестиваль «Вкус Арктики» в формате «One – Hand – Food» и туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market» все желающие смогут посетить до 16 января включительно. Напомним, в этом году на мероприятии представлены около 15 участников ресторанного бизнеса, которые демонстрируют полюбившиеся позиции регионального арктического меню, а также абсолютные новинки сезона 2022 года.

Время работы площадок - с 11.00 до 19.00.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435213/#&gid=1&pid=46