Около 30% россиян видят основания для повышения своего достатка в ближайший год

Более четверти россиян (28%) считают, что у них есть реальные основания ожидать повышения своего достатка в ближайший год, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что среди возрастных категорий в перспективе улучшения своего материального положения на этот период чаще всего уверены сограждане 18-30 лет (50%).

В свою очередь, сограждан, ожидающих, что их достаток в течение ближайшего года станет ниже, оказалось почти вдвое меньше (15%), наиболее пессимистически в этом отношении настроены респонденты 46-60 лет (19%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, более трети сограждан (38%) полагают, что их материальное положение не претерпит изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону, чаще других так считают респонденты старше 60 лет (42%).

Согласно опросу, почти каждый пятый (19%) затрудняется предположить, каковы возможные перемены в их материальном положении на период ближайшего года.