Около 30 вопросов: очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 27 ноября

Совет областной Думы под председательством Сергея Дубового принял решение о проведении очередного заседания регионального парламента 27 ноября.

В центре внимания депутатов - проекты законов об областном бюджете и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области в первом чтении, а также прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2025 год и последующий плановый период.

В первом чтении планируется рассмотреть законопроект, вносящий изменения в статью 6 закона Мурманской области «О транспортном налоге». Также в повестке - законодательная инициатива прокурора области проект закона «О профилактике правонарушений в Мурманской области» в первом чтении.

Кроме того, депутаты обсудят прогнозный плана (программу) приватизации государственного имущества Мурманской области на 2025–2027 годы, вопрос о назначении на должность мирового судьи, предложение о присвоении наименования «Партизанский» безымянному острову в Верхне-Туломском водохранилище.

Всего планируется рассмотреть порядка 30 вопросов.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31257/