Лицей №2 города Мурманска отмечает значимую дату — 30 лет со дня основанияВпервые во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству смогут участвовать и дети от 5 до 7 лет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.02.26 18:00

Около 300 родителей одиннадцатиклассников со всего региона собрались на первом Форуме в Губернаторском лицее

В Мурманске продолжает работу Форум для родителей выпускников школ Кольского Заполярья. Второй день, объединивший родителей одиннадцатиклассников, открылся презентационной площадкой «Карьера в Арктике», которая собрала крупнейших работодателей области. Участники получили практическую информацию о возможностях профессиональной реализации молодежи в регионе.

С презентациями выступили предприятия, формирующие основу экономики Мурманской области и заинтересованные в подготовке квалифицированных кадров. Представители Кировского филиала АО «Апатит» компании «ФосАгро», АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», АО «Северо-Западная фосфорная компания», Морского торгового порта «Лавна», ФГУП «Атомфлот», ООО «Самолёт-Регионы», АО «Кольская горно-металлургическая компания» рассказали о востребованных специальностях, условиях труда и социальных гарантиях, возможностях целевого обучения, стажировках, программах наставничества и карьерного роста.

В пленарной части форума родителям учащихся 11-х классов заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова и вице-губернатор Ольга Вовк рассказали о ключевых направлениях развития экономики Мурманской области, реализации инфраструктурных проектов, создании новых рабочих мест и потребности предприятий в квалифицированных кадрах.

«Арктика — это колоссальные ресурсы, удобная логистика, это та геополитическая территория, которая в мировом сообществе никому не оставляет шанс быть спокойным. До 10% ВВП страны даёт Арктическая зона в Российской Федерации. Это очень важный транспортный коридор, уникальная ресурсная база. Поэтому трудиться на предприятиях, которые направлены на освоение Арктики, это большая честь и важная стратегическая миссия в целом для всей страны. И, конечно, сейчас мы видим, что благодаря таким предпосылкам молодежь переезжает в Кольское Заполярье. И наши местные дети остаются в родном регионе и находят себе применение, потому что работать есть где», – сказала Светлана Панфилова.

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова рассказала о модернизации образовательных организаций, востребованных направлениях подготовки специалистов и мерах поддержки обучающихся.

Отдельное внимание было уделено развитию Мурманского арктического университета, который готовит специалистов по стратегически значимым для Арктики направлениям и активно сотрудничает с промышленными партнерами. Участникам представили новые образовательные программы, возможности получения дополнительной квалификации и студенческие инициативы.

В течение дня на форуме также работают тематические площадки предприятий и образовательных организаций, где родители могут получить индивидуальные консультации. Завершится программа форума традиционной встречей участников с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, Форум для родителей выпускников впервые проходит в Мурманске и за два дня объединил около 600 родителей учащихся 9-х и 11-х классов со всего региона. Проведение форума особенно актуально в период подготовки к государственной итоговой аттестации и выбора дальнейшего образовательного и профессионального пути школьников. В 2026 году в регионе насчитывается более 8 тысяч выпускников 9-х классов и около 3 тысяч выпускников 11-х классов.

 

 

Фото (Сергей ЕЩЕНКО): https://gov-murman.ru/info/news/562555/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Строительная отрасль Мурманской области: рост зарплатных предложений и новые требования к специалистам
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В 2025 году в России женщины реже, чем мужчины, сталкивались с различными видами финансового мошенничества-PRO Валюту (16+)Курс евро снижается почти на 60 копеек, доллар теряет почти 59 копеек-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»