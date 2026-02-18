Около 300 родителей одиннадцатиклассников со всего региона собрались на первом Форуме в Губернаторском лицее

В Мурманске продолжает работу Форум для родителей выпускников школ Кольского Заполярья. Второй день, объединивший родителей одиннадцатиклассников, открылся презентационной площадкой «Карьера в Арктике», которая собрала крупнейших работодателей области. Участники получили практическую информацию о возможностях профессиональной реализации молодежи в регионе.

С презентациями выступили предприятия, формирующие основу экономики Мурманской области и заинтересованные в подготовке квалифицированных кадров. Представители Кировского филиала АО «Апатит» компании «ФосАгро», АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», АО «Северо-Западная фосфорная компания», Морского торгового порта «Лавна», ФГУП «Атомфлот», ООО «Самолёт-Регионы», АО «Кольская горно-металлургическая компания» рассказали о востребованных специальностях, условиях труда и социальных гарантиях, возможностях целевого обучения, стажировках, программах наставничества и карьерного роста.

В пленарной части форума родителям учащихся 11-х классов заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова и вице-губернатор Ольга Вовк рассказали о ключевых направлениях развития экономики Мурманской области, реализации инфраструктурных проектов, создании новых рабочих мест и потребности предприятий в квалифицированных кадрах.

«Арктика — это колоссальные ресурсы, удобная логистика, это та геополитическая территория, которая в мировом сообществе никому не оставляет шанс быть спокойным. До 10% ВВП страны даёт Арктическая зона в Российской Федерации. Это очень важный транспортный коридор, уникальная ресурсная база. Поэтому трудиться на предприятиях, которые направлены на освоение Арктики, это большая честь и важная стратегическая миссия в целом для всей страны. И, конечно, сейчас мы видим, что благодаря таким предпосылкам молодежь переезжает в Кольское Заполярье. И наши местные дети остаются в родном регионе и находят себе применение, потому что работать есть где», – сказала Светлана Панфилова.

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова рассказала о модернизации образовательных организаций, востребованных направлениях подготовки специалистов и мерах поддержки обучающихся.

Отдельное внимание было уделено развитию Мурманского арктического университета, который готовит специалистов по стратегически значимым для Арктики направлениям и активно сотрудничает с промышленными партнерами. Участникам представили новые образовательные программы, возможности получения дополнительной квалификации и студенческие инициативы.

В течение дня на форуме также работают тематические площадки предприятий и образовательных организаций, где родители могут получить индивидуальные консультации. Завершится программа форума традиционной встречей участников с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, Форум для родителей выпускников впервые проходит в Мурманске и за два дня объединил около 600 родителей учащихся 9-х и 11-х классов со всего региона. Проведение форума особенно актуально в период подготовки к государственной итоговой аттестации и выбора дальнейшего образовательного и профессионального пути школьников. В 2026 году в регионе насчитывается более 8 тысяч выпускников 9-х классов и около 3 тысяч выпускников 11-х классов.

Фото (Сергей ЕЩЕНКО): https://gov-murman.ru/info/news/562555/#&gid=1&pid=2