Около 300 спортсменов и любителей спорта приняли участие в юбилейных, двадцатых соревнованиях по лёгкой атлетике на призы Ларисы Кругловой

В Мурманске прошли юбилейные, двадцатые соревнования по лёгкой атлетике на призы Ларисы Кругловой, в которых приняли участие спортсмены и любители спорта из Мурманской области, Карелии и Великого Новгорода.

Почётными гостями состязаний стали депутаты регионального парламента, министр спорта Светлана Наумова, известные спортсмены, представители Мурманской митрополии РПЦ, предприятий и организаций.

- Президент России поставил задачу – к 2030 году вовлечь в систематические занятия спортом 70 процентов российских граждан, сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек, - отметил первый вице-спикер областной Думы Владимир Мищенко. - Для этого нужно заниматься популяризацией спорта. Один из прекрасных примеров такой популяризации – это соревнования по лёгкой атлетике, который уже в 20 раз организует и проводит наша знаменитая спортсменка, заслуженный мастера спорта, призёр Олимпийских игр, депутат и председатель профильного комитета Мурманской областной Думы Лариса Круглова.

Парламентарий подчеркнул, что за эти годы соревнования стали одной из самых ярких визитных карточек спортивной жизни региона и пожелал всем участникам - уверенности в себе и дальнейших успехов, а зрителям - ярких впечатлений и прекрасного настроения.

В программу юбилейных состязаний вошли бег на дистанции 60 и 1000 метров, а также эстафеты 4*200 метров. Первыми стартовали самые юные участники – дети в возрасте от 3 лет. Они пробежали 60 метров. Далее в забегах на разные дистанции участвовали только более опытные спортсмены: 2007-2010 годов рождения, 2006 года рождения и старше.

Для всех желающих были организованы мастер-классы, которые провели заслуженные мастера спорта России, победительницы и призеры Олимпийских игр по лёгкой атлетике Лариса Круглова, Татьяна Лебедева, Олеся Зыкина и Ирина Хабарова.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/77e/hdm98xyuac58aonyikbsnne20bt11tdb.JPG