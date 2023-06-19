Около 3500 выпускников Мурманской области станут участниками фестиваля «Арктический берег»

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства глава региона Андрей Чибис анонсировал масштабный праздник для выпускников.

«24 июня на Поморской набережной Колы вновь состоится фестиваль «Арктический берег». Праздник посетят около 3500 выпускников 9-х и 11-х классов со всей Мурманской области», – отметил губернатор.

Насыщенная программа включает работу интерактивных площадок, выступление заполярных артистов и приглашенных исполнителей на главной сцене. Помимо этого, на набережной будет работать площадка «Куда пойти учиться», на которой ребята смогут получить важную информацию о тех возможностях, которые дают колледжи региона и Мурманский арктический университет.

Губернатор подчеркнул, что особое внимание при подготовке и проведении праздника уделено обеспечению мер безопасности, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru