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Мурманская область. Арктика (16+)29.12.20 08:45

Около 3,8 тысячи военнослужащих и гражданских специалистов Северного флота вакцинированы от коронавирусной инфекции

Вчера на Северный флот бортом военно-транспортной авиации доставлена очередная партия российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») в количестве 3,8 тысячи доз.

В соответствии с утверждённым графиком на Северном флоте продолжится вакцинация экипажей кораблей и судов обеспечения, которые в ближайшее время примут участие в дальних походах. Также данной вакциной будут привиты военнослужащие управления и соединений армейского корпуса Северного флота.

За декабрь на Северном флоте вакцинированы от новой коронавирусной инфекции препаратом «Гам-КОВИД-Вак» около 3,8 тысячи военнослужащих и гражданских специалистов. 800 из них уже привиты обоими компонентами вакцины. 28 декабря вторым компонентом были привиты экипажи судов обеспечения, а также ряд специалистов материально-технического обеспечения.

Как сообщает пресс-служба СФ,  в первую очередь инъекцию получили военные и гражданские медики, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, командование органов военного управления Северного флота, экипажи атомных подводных лодок и надводных кораблей, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство.

При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было. У некоторых пациентов отмечалось кратковременное недомогание и повышение температуры тела.

Первая партия противовирусной вакцины в 800 доз была доставлена из Москвы в Североморск 1 декабря.

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