Около 400 предпринимателей из 50 регионов России переехали в Мурманскую область, чтобы вести бизнес

27 ноября в Кировске прошло пленарное заседание Совета регионов Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Мероприятие завершило двухдневную программу работы Совета регионов «ОПОРЫ РОССИИ», проходившего в Мурманской области при поддержке регионального правительства и министерства развития Арктики и экономики. Результаты экономического развития области и инструменты привлечения инвестиций в регион участникам заседания представил губернатор Андрей Чибис.

Основной темой дискуссии стали возможности развития бизнеса в Арктической зоне России.

Открыл заседание президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин. В своём вступительном слове глава организации отметил, что Мурманская область производит впечатление активно развивающегося региона.

«Мы видим, что очень много внимания уделяется благоустройству, развитию крупных инвестиционных проектов. А там, где есть хорошая среда, есть деньги, там появляется и малый бизнес. Так, здесь, в Кировске, найден хороший баланс между крупным и малым бизнесом. Экономика сбалансирована, а значит, у людей, в том числе у молодёжи, есть возможность самореализации в разных направлениях. Такое развитие – залог успеха», – сказал Александр Калинин.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» отметил особую роль градообразующего предприятия в формировании городской среды Кировска.

«Мы сегодня общались с коллегами из «ФосАгро», я увидел, сколько проектов реализовано компанией в городе. Немного крупных компаний, которые так относятся к тем городам, где они работают. Пример создания такой комфортной среды в городе, где компания работает, заслуживает самых высоких похвал», – подчеркнул Александр Калинин.

Андрей Чибис представил участникам заседания доклад «Мурманская область – флагман Российской Арктики». В нём глава региона обрисовал возможности для развития бизнеса, существующие в области, действующие преференционные режимы в рамках ТОР «Столица Арктики», Арктической зоны РФ и региональных льгот для малого и среднего предпринимательства.

Создание льготных режимов для работы бизнеса на Севере Андрей Чибис назвал главной задачей, которую ставило перед собой правительство Мурманской области.

«Благодаря новым налоговым режимам наши крупные компании стали радикально активнее инвестировать в развитие своих производств. Если посмотреть на динамику, у нас по итогам 9 месяцев более чем на 9% растут инвестиции. И эти проценты – к очень большой базе. Режиму АЗРФ только год, а сегодня уже 8 миллиардов рублей проинвестировано в рамках этого режима. В целом три режима – АЗРФ, ТОР «Столица Арктики» и наши льготы для малого бизнеса – создают беспрецедентные, уникальные условия для экономической деятельности. Мы предоставляем «Гектар Арктики», мы даём Губернаторский стартап до миллиона рублей. И мы подсчитали – у нас уже около 400 предпринимателей из 50 регионов страны переехали сюда, чтобы здесь развивать бизнес», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, Андрей Чибис рассказал об уже реализуемых и планируемых к реализации на территории Кольского Заполярья инвестпроектах, в том числе проекте по редевелопменту портовой территории «Новый Мурманск», получившем поддержку Минвостокразвития РФ.

Эффективность инвестиционной политики правительства Мурманской области отметил в своём выступлении генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Игорь Носов, подключившийся к заседанию по видеосвязи. По его словам, благодаря консолидации в регионе двух преференциальных режимов (ТОР «Столица Арктики» и режим АЗРФ) достигается максимизация эффекта по привлечению как крупных инвестиционных проектов, так и не менее важных с точки зрения социально-экономического развития региона проектов среднего и малого бизнеса.

О том, как работают льготные режимы непосредственно «на земле», на примере Кировска рассказал замглавы администрации города Роман Егоров.

Председатель Мурманского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Татьяна Уланова в числе главных проблем бизнеса на Севере назвала нехватку кадров. «У нас есть прекрасный слоган – «На Севере – жить!», и с лёгкой руки Андрея Владимировича и команды правительства он стал действительно народным. Но это не просто слоган – это народная стратегия развития нашего Севера. Наш регион сейчас развивается, и вопрос привлечения и удержания людей на северных территориях важен не только для нас, но и для наших ближайших соседей – Норвегии, Финляндии», – отметила она.

Основными драйверами развития северных территорий Татьяна Уланова назвала образование, доступ к биоресурсам, малый и средний бизнес, туризм.

Подводя итоги планерного заседания, Александр Калинин отметил, что приехавшие в Мурманскую область члены «ОПОРЫ РОССИИ» были по-хорошему удивлены происходящим в регионе.

«Многие сейчас думают, заработав деньги в других регионах, - в какие их можно вложить новые точки роста? Мы узнали много нового о том, какие могут быть специальные инвестиционные режимы. С удивлением узнали, что можно, к примеру, платить 3,5 % социальных взносов от зарплаты, 1 % по упрощённой системе налогообложения, быть освобождённым от налога на имущество, налога на землю. Фактически, имея такие показатели, Мурманская область уже выполняет цель, которая поставлена Президентом нашей страны, – быть по темпам экономического роста и инвестиций выше среднемирового уровня. Если такая динамика будет и дальше продолжаться, результаты не заставят себя ждать. Четыре с лишним процента в год роста экономики, 9 % роста инвестиций – это показатели азиатских «тигров»», – подчеркнул президент организации.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис поблагодарил Александра Калинина и его товарищей за интерес к Кольскому Заполярью и практическую помощь бизнесу в области.

«Мы находимся в диалоге, сравнивая режимы для хозяйственной деятельности и инвестиций, обмениваясь опытом. Мне искренне приятно, что результат нашей командной работы при поддержке федерального правительства приводит к росту привлекательности Мурманской области и Арктики для инвестиций. Климат, который сегодня создан для того, чтобы здесь жить и работать, позволяет рассчитывать на то, что из Мурманской области всё меньше и меньше людей будет уезжать. А всё больше активных людей, в том числе тех, кто хочет создать своё дело, – приезжать. Интересно было услышать и понять, что и с точки зрения взаимодействия бизнеса с контролирующими структурами и правоохранительными органами наш климат – один из передовых. Это значит, что предпринимателям у нас нечего бояться какого-то давления. А самое главное, что новые инвестиции – это новые рабочие места и те налоги, которые идут на самые социально важные сферы: благоустройство, здравоохранение, образование. Благодаря активным предпринимателям наши города преображаются, жизнь становится лучше», – подытожил губернатор.