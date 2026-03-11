Около 400 спортсменов начали борьбу за награды на первенстве России по универсальному бою

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в торжественной церемонии открытия первенства России по универсальному бою, которое проходит в Легкоатлетическом манеже Мурманска с 11 по 15 марта.

В соревнованиях участвуют более 400 спортсменов из 33 регионов страны, среди которых 80 представителей Мурманской области. Для заполярной столицы это уже второй опыт проведения масштабного турнира такого уровня. В первенстве соревнуются юноши и девушки в возрастных категориях 12–13 и 14–15 лет.

Приветствуя участников турнира, губернатор отметил значимость проведения соревнований всероссийского уровня в Мурманской области.

«Для нас большая честь уже во второй раз принимать соревнования такого высокого уровня. По виду спорта, который изначально назывался русским боем. Это, безусловно, очень значимо и важно.

Очень здорово видеть подготовленных молодых людей, которые борются за победу. Уверен, что в любой момент и в любой ситуации они защитят нашу страну. Желаю всем успешных состязаний и пусть победит сильнейший», — подчеркнул Андрей Чибис.

Универсальный бой — многогранный вид спорта, включающий элементы ударных единоборств, борьбы, стрельбы, метания ножей и преодоления полосы препятствий. Он требует от спортсменов не только высокой физической подготовки, но и выносливости, ловкости и стратегического мышления.

«Друзья, от Общероссийской федерации универсального боя и от себя лично хочу поздравить вас с открытием первенства России на гостеприимной мурманской земле. Огромное спасибо за поддержку губернатору Андрею Владимировичу Чибису, региональному министерству спорта, а также председателю областной федерации Ивану Мазяркину. Вам, дорогие участники соревнований, желаю красивых, ярких и честных поединков!», – сказал президент Общероссийской федерации универсального боя Андрей Платонов.

После церемонии открытия губернатор обсудил с представителями федерации развитие универсального боя и перспективы проведения соревнований федерального уровня в Мурманской области.

Первенство России продлится до 15 марта. В течение пяти дней спортсмены будут соревноваться в дисциплинах «лайт-весовая категория» и «весовая категория», а победители будут награждены по итогам соревнований.

Развитие физической культуры и спорта — одно из приоритетных направлений губернаторского плана «На Севере — жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563657/#&gid=1&pid=49