Началось общественное обсуждение проекта планировки «Больничного городка» и 1-го микрорайона в МурманскеПрисутствие российского рыбопромыслового флота в Мировом океане планируется поддержать топливной субсидией и промысловой разведкой
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)09.02.21 08:45

Около 4,5 млн рублей в этом году выделят для поддержки научной деятельности молодых учёных региона

Правительство Мурманской области выделит порядка 4,5 млн рублей на гранты молодым учёным. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Сегодня важный праздничный день – День российской науки. Открытия учёных привели на Кольский полуостров промышленность и создали города. И сегодня научный потенциал для региона приобретает особую ценность, – отметил Андрей Чибис. – После встречи со студентами приняли решение расширить поддержку научной деятельности молодых учёных. Сейчас готовятся проекты постановлений правительства Мурманской области. Планируем предусмотреть на гранты порядка 4,5 млн рублей̆ в этом году».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  глава региона также добавил, что средний грант составит порядка 400 тысяч рублей. Так, не менее 10 молодых учёных смогут получить эту поддержку и реализовать конкретную научную работу.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПриехал Афонин из Москвы, а областную организацию КПРФ возглавил Попов
-

Последние комментарии

Бурак Смирнова Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
08.02.21 16:58
От своего имени и имени всего коллектива МБОУ КШМ выражаю соболезнования родным и близким Василия Николаевича Благова. Это тяжелая утрата не только для родственников, но и для всего коллектива и учащ
Комментарий к новости:Ушел из жизни председатель союза ветеранов войны в Афганистане - Василий Благов
Наталья
07.02.21 22:43
Светлая память Василию Николаевичу. Как за своих родных молюсь за него каждый день, на кладбище всегда посещаю. Таких людей больше не встречаю, к сожалению. Доброе отзывчивое сердце перестало так рано
Комментарий к новости:Ушел из жизни председатель союза ветеранов войны в Афганистане - Василий Благов
Горожанин.
05.02.21 20:45
Выходит, что в Гаджиево, входящее в городской округ ЗАТО «Александровск», где расположена военно-морская база Северного флота России - страдалицы, есть серьезные коммунальные проблемы. Нам пропаганд
Комментарий к новости:Хроники одной таинственной лужи
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728
-Скоро в эфире16:30«Клиники России». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)С 1 января МРОТ равен 12792 рублям и рассчитывается по-новому-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 13 копеек, доллар теряет 14 копеек-PRO Энергетику (18+)Электроснабжение в Туманном восстановлено-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Минтруд планирует обновить порядок ведения трудовых книжек
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика