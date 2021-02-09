Около 4,5 млн рублей в этом году выделят для поддержки научной деятельности молодых учёных региона

Правительство Мурманской области выделит порядка 4,5 млн рублей на гранты молодым учёным. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Сегодня важный праздничный день – День российской науки. Открытия учёных привели на Кольский полуостров промышленность и создали города. И сегодня научный потенциал для региона приобретает особую ценность, – отметил Андрей Чибис. – После встречи со студентами приняли решение расширить поддержку научной деятельности молодых учёных. Сейчас готовятся проекты постановлений правительства Мурманской области. Планируем предусмотреть на гранты порядка 4,5 млн рублей̆ в этом году».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также добавил, что средний грант составит порядка 400 тысяч рублей. Так, не менее 10 молодых учёных смогут получить эту поддержку и реализовать конкретную научную работу.