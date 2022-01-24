Около 450 тысяч туристов посетили Мурманскую область в 2021 году

В прошлом году по данным мониторинга Мурманскую область посетили около 450 тысяч туристов. А новогодние праздники в Кольском Заполярье провели почти в два раза больше гостей, чем в 2021 году – более 75 тысяч. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Мы подвели итоги по туризму. Что очень важно, это одна из самых динамично растущих отраслей нашей экономики, которая даёт возможности и толчки развитию малого и среднего бизнеса, изменению качества инфраструктуры, в том числе для отдыха наших жителей. И с учётом пандемии, которая, к сожалению, никуда не ушла, по количеству туристов мы вернулись на уровень 2019 года, который был для нашей области одним из самых успешных для туризма», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что в настоящее время произошло замещение азиатских туристов гостями внутрироссийскими, которые несут для Мурманской области и регионального бизнеса больше средств в экономическом плане.

«Это очень хорошая динамика. Хочу поблагодарить блок нашего правительства, который занимается этой темой, – комитет по туризму, министерства и Ольгу Александровну – за такое активное развитие и системную работу в этом направлении. И это, конечно, безусловно, вопросы работы наших коллег из муниципалитетов, внедрение новых цифровых сервисов, которые также позволяют нам продвигать область и приглашать большее количество гостей», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис добавил, что в России возобновилась программа туристического кэшбека с возвратом 20% от стоимости поездки, которая также доступна для путешествий и по Кольскому Заполярью. Она продлится до 12 апреля, а выбрать подходящее предложение можно на сайте мирпутешествий.рф.